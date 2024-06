Dumitru Dumbravă a izbucnit: Sunt modest! Stau la garsonieră! Să nu vină fătucile la mine!

Deși pe canalele de televiziune e acuzat că face bani buni din consultantă juridică, generalul Dumitru Dumbravă spune că se consideră un om cu venituri modeste. Acesta spune că locuiește la garsonieră și nu la vilă, așa cum s-ar putea înțelege din acuzațiile pe care i le aduce presa privind sumele uriașe de bani pe care le-ar fi făcut!

„Dacă am vilă acum? Nu am, stau în aceeași garsonieră să nu vină lumea bună la mine la ușă. Fătucile, vorba maestrului Cristoiu, să vină. Eu spun că dimensiunea corupție în magistratură este limitată, nu este la nivel mare, fiecare pădure are uscăturile ei. Toate numele despre care știu eu au fost trimise la unitățile de parchet competente și cred că au fost și condamnări", a spus Dumitru Dumbravă într-un video postat de protestatarul Marian Ceaușescu.

DNA a anunţat oficial, într-un comunicat de presă, că i-a pus sub acuzare pentru trafic de influenţă pe Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, şi pe generalul Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcției Juridice din SRI, aceştia fiind plasaţi sub control judiciar pe cauţiune, cu interdicţia de a părăsi teritoriul ţării.

"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, începând cu data de 24 mai 2024, faţă de patru persoane (doi foşti militari, în prezent asociaţi în cadrul unor societăţi, un avocat din cadrul Baroului Bucureşti şi o persoană fără calitate specială), pentru săvârşirea unor infracţiuni de trafic de influenţă, forma participaţiei penale fiind autoratul şi complicitatea", a transmis DNA.

DNA nu menţionează numele inculpaţilor, dar este vorba despre generalii Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă, iar a patra persoană pusă sub acuzare este Dan Tocaci, un apropiat al celor trei.