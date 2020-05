Dupa 22 de ani, NASA publica, in sfarsit, imagini cu Europa, luna inghetata a lui Jupiter

Astronomii considera Europa, una dintre lunile planetei Jupiter, ca fiind unul dintre cele mai interesante locuri din Sistemul Solar. Ce poate fi mai fascinant decat un ocean activ, acoperit perfect de o crusta inghetata?

Sonda Galileo, apartinand NASA, studiaza acest satelit inca din anii '90. Abia acum a publicat insa niste fotografii, in care gheata de pe Europa se vede in detaliu, ca niciodata pana acum, arata IFL Science. E vorba despre trei instantanee realizate in septembrie 1998. De ce a ales NASA sa le faca publice abia acum este o intrebare care nu are, pentru moment, raspuns.

Se stie insa ca, initial, fotografiile au fost alb-negru. Au fost imbogatite cu culori tocmai pentru a se evidentia "striatiile" de pe suprafata ghetii si chiar crapaturile existente. In timp ce Europa s-a format acum 4,6 miliarde de ani, odata cu restul Sistemului Solar, suprafata sa e foarte tanara, avand doar 40-90 de milioane de ani.

Striatiile din gheata, rupturile tradeaza activitatea intensa care are loc in interior - miscarile oceanului si procesele geotermale, explica oamenii de stiinta. Bucati de gheata au slabit, s-au rupt, s-au rotit, apoi au inghetat din nou - de aici si modelele aparent de neinteles din gheata.