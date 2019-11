Dupa ce au fost atacati sau ucisi de hotii de lemne, padurarii vor primi arme letale

Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de modificare a ordonantei de urgenta privind statutul personalului silvic, astfel incat padurarii cu atributii de paza sa fie dotati cu armament de serviciu, letal sau neletal.

Proiectul de modificarea si completarea a OUG 59/2000 privind Statutul personalului silvic a fost adoptat cu 232 de voturi. Camera Deputatilor a adoptat propunerea legislativa in calitate de for decizional, astfel ca aceasta va ajunge la presedinte pentru promulgare.

Initiativa are ca obiect de reglementare corelarea actualului statut al personalului silvic cu realitatile derivate din evolutiile domeniilor de activitate in care functioneaza personalul silvic.

"In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul silvic cu atributii de paza fondului forestier national, a fondului cinegetic national, a fondului piscicol si a ariilor naturale protejate are statut special, este dotat cu armament de serviciu letal sau neletal, dupa caz, si poate face uz de arma, in conditiile reglementarilor privind regimul armelor si munitiilor", se arata in modificarea adusa articolului 23 (1) din OUG privind Statutul personalului silvic.

Personalul silvic poate face uz de arma pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in conditiile legii.

O alta modificare prevede ca personalul silvic pensionat la varsta standard beneficiaza de o gratificatie egala cu minimum cinci salarii brute pe ultima luna de activitate, suportata de angajator.

Potrivit ordonantei, "personalul silvic este format din persoanele care au pregatire de specialitate silvica atestata prin actul de absolvire a unei forme de invatamant recunoscute in Romania si care isi exercita efectiv in domeniul silviculturii profesiunea de silvicultor".

Luna trecuta, satui sa isi vada tot mai des colegii batuti crunt si chiar ucisi de hotii de lemne, silvicultorii au protestat la Palatul Parlamentului.

Ei s-au plans ca nu mai au suficiente arme, masini si nici macar uniforme si din aceasta cauza reusesc din ce in ce mai greu sa le tina piept hotilor de lemne pe care ii surprind prin padurile statului. In ultima perioada, n-a fost an in care 30-40 de padurari sa nu incaseze batai de la hoti.