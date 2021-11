Șefa epidemiologilor recunoaște că multe cazuri de Covid este foarte posibil sa fie de gripa sezoniera si ca la noi in spitale nu se face diferentiere!

Stirea ca, in mod paradoxal, odata cu explozia cazurilor de Covid, imbolnavirile de gripa sezoniera au scazut la doar cateva zeci de cazuri lunare a condus la supozitia ca foarte multe cazuri de infectare cu Sars-Cov-2 ar fi de fapt contaminari cu virusi gripali obisnuiti, mai ales in randul celor cu simptome ușoare-medii.

Astfel, a aparut si teoria conform careia nici testele PCR, cu atat mai mult cele antigen, nu ar "vedea" de fapt cu o asemenea exactitate diferenta dintre Sars-Cov-2 si alte tulpini gripale de coronavirus, intrucat difernta dintre acestia e ff mica, mai mica de 2-3%. Iar amplificarile succesive de peste 40 de ori de la testele PCR pun in evidenta orice fel de coronavirus.

In sprijinul acestei idei medicii de la UPU au afirmat in dese randuri ca la pacientii cu stari acute nu mai au timp sa vada daca e vorba despre Covid sau o imbolnavire cu o tulpina de gripa sezoniera, intrucat situatiile putand degenera in "grave" ii trateaza pe toti la comun si ca e mai bine "sa pui raul inainte" si sa iei toate masurile de prevedere decat sa ai victime pentru ca nu ai luat astfel de masuri.

Iata, insa ce declara si sefa epidemilogilor din Romania: "Din păcate, la noi nu există practica din alte ţări, care spune că, atunci când o persoană se prezintă cu simptome la testarea pentru SARS-CoV-2, se face şi evaluarea pentru eventuala infecţie cu virusul gripal, astfel încât este posibil să se excludă infecţia cu COVID-19, dar să se confirme virusul gripal", a declarat pentru presa din Iași prof.dr. Doina Azoicăi, preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie.