O statistica foarte interesanta a fost publicata la mijlocul lunii octombrie si priveste numarul exact al pensionarilor din Romania, ce pensii exista in acest moment, dar si cati pensionari sunt pentru limita de varsta si cati au fost pensionati anterior, ori pe caz de boala. Statistica arata cifrele legat de durata de viata in pandemie si dupa ce tratamentele bolilor cronice au fost "suspendate" in Romania in randul "seniorilor".

Pana in 2020, numarul pensionarilor din Romania a crescut constant, de la an la an, punand presiune pe sistemul de pensii. Ceea ce este interesant e ca numarul pensionarilor a inceput sa scada odata cu pandemia de coronavirus, cu suspendarea tratamentelor bolilor cronice, dar si cu campania de vaccinare, care a vizat in special persoanele de peste 65 de ani, adica exact pensionarii. Numărul total al pensionarilor din sistemul public de pensii era, la sfârşitul lunii iunie 2021, de 4.882.192 persoane, în scădere cu 61.268 persoane faţă de perioada corespunzătoare a anului 2020 şi cu 28.711 persoane faţă de finele lunii decembrie 2020, cand a debutat campania de vaccinare, conform statisticilor Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS).

Rezulta de aici ca intre iunie 2020 si decembrie 2020, adica in valul al 3-lea al pandemiei numarul pensionarilor a scazut cu 32.557 de persoane, reprezentand 99,9% (caci au mai fost si pensii anulate, ori pensii pe caz de boala temporare, legat de comisii de sanatate) decese cauzate de boli cronice cu evolutie mortala, pandemia de Covid. Dar conform unui alt bilant al INS 88% din pacientii cu boli cronice tratabile care se aflau sub observatie au decedat intrucat nu li s-a mai asigurat accesul in spital din motive de pandemie (majoritatea dintre acestia erau pensionari, cu limita de varsta sau pe caz de boala). Un alt fapt interesant este ca de la declansarea campaniei de vaccinare, desi a existat un val de Covid si in primavara anului 2021, numarul pensionarilor a scazut in jumatate de an cu putin sub jumatate din numarul total anual, ceea ce arata ca vaccinarea nu a avut un impact deosebit in reducerea deceselor cauzate de Covid sau comorbiditati, diferenta fiind de doar 1.923 de persoane (se poate spune ca oricum valul de Covid sin primavara lui 2021 a fost ceva mai mic decat cel din toamna lui 2020), ceea ce reprezinta o scadere de 7%.

Ce alte statistici legate de pensionari si pensii au mai fost publicate de MMPS:

La 30 iunie 2021, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2020, numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost mai mic cu 24.488 persoane, iar pensia medie a fost mai mare cu 219 lei. Din total, 95,13% erau pensionari de asigurări sociale de stat (4.652.346 persoane) şi 4,87% pensionari agricultori (229.846 persoane). Proporţia cea mai mare din cadrul pensionarilor de asigurări sociale de stat o aveau pensionarii pentru limită de vârstă - 78,53%, corespunzătoare unui număr de 3.653.409 persoane. Pensia acestora (1.799 lei) a fost în luna iunie 2021 mai mare cu 236 lei faţă de perioada corespunzătoare a anului 2020.

Din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat cu pensie anticipată şi pensie anticipată parţială, femeile reprezentau 51,87%, iar din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat cu pensie pentru limită de vârstă, femeile reprezentau 55,14%. Conform informaţiilor furnizate de CNPP, în luna iunie 2021, din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat 29,08% aveau pensia până la nivelul de pensie de 1.000 lei. Câştigul salarial mediu brut era de 5.779 lei, pensia medie asigurări sociale de stat reprezentând 27,72% din câştigul salarial mediu brut şi 45,24% din câştigul salarial mediu net (3.541 lei).

În ceea ce priveşte pensionarii proveniţi din fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori, în număr de 229.846 persoane la sfârşitul lunii iunie 2021, 92,52% primeau pensii pentru limită de vârstă, 0,21% pensii de invaliditate şi 7,27% pensii de urmaş. Pensia medie era de 644 lei, cu 81 lei mai mare decât în luna iunie 2020. Pensionarii cu limită de vârstă aveau o pensie medie de 673 lei, cu 84 lei mai mare decât în luna iunie 2020.

La finele primului semestru al acestui an, se aflau în plată 198 de beneficiari de ajutor social tip pensie, cu 38 persoane mai puţin decât în perioada corespunzătoare a anului trecut, ajutorul social mediu pe care l-au primit fiind în cuantum de 380 lei. Pe de altă parte, la sfârşitul lunii iunie 2021, 7.706.835 persoane participau la fondurile de pensii administrate privat Pilonul II, cu 143.576 persoane mai mult faţă de 30.06.2020. Cei mai mulţi participanţi la sistemul pensiilor private erau cei cu vârste cuprinse între 25 şi 45 de ani (4.912.616), subliniază MMPS.