Efectul Trump-Biden asupra banilor europeni. Cum vom resimti in buzunarele noastre criza politica din SUA

Dupa ce asaltul Capitoliului din Washington a influentat pozitiv actiunile europene, acestea au inceput sa piarda din profiturile pe care le-au inregistrat, imediat ce congresmenii americani au certificat victoria presedintelui ales, Joe Biden.

Incidentele de miercuri seara, din capitala SUA, s-au lasat si cu patru decese, iar acum, Trump spune ca va exista o tranzitie ordonata, in conditiile in care aseara, instiga protestatarii la violente. Totul a culminat cu victoriile lui Jon Ossoff si ale reverendului Raphael Warnock, ambii democrati, in cursa duala pentru Georgia. Democratii controleaza acum Camera, Senatul si presedintia.

La inceputul sesiunii de tranzactionare, indicii europeni erau pe plus, astfel ca, in jurul orei 9.00, indicele pritanic FTSE 100 a castigat 0,1%, DAX-ul german a castigat 0,3%, in timp ce CAC 40 de la Paris a fost, de asemenea, mai mare cu 0,4%.

"Rezultatele Senatului inseamna ca asa-numitul scenariu "Blue Wave" a avut loc in cele din urma, desi printr-o calatorie sinuoasa, rezultand o slaba majoritate democratica in ambele camere ale Congresului. Principala implicatie este perspectiva unui pachet de stimulare SUA substantial mai mare, odata ce presedintele ales Biden va ajunge la functie si va oferi un sprijin suplimentar comertului", nota Deutsche Bank, potrivit Yahoo Finance.

2021 vine cu discounturi de pana la 50% la principalele categorii de produse si servicii de care afacerea ta are nevoie. Obtine oferta AICI!

Cu toate acestea, mai sunt inca obstacole de depasit. Procesul de certificare a alegerilor, care este in mod normal un eveniment ceremonial direct, continua sa fie intrerupt de obiectiile parlamentarilor republicani cu privire la victoria lui Biden.

Trecerea in randul investitorilor din paradisurile sigure in active cu risc a fost observata ieri in mai multe clase de active. Actiunile europene au crescut alaturi de omoloagele lor din SUA, cu STOXX 600, in crestere cu 1,36%, atingand un nivel post-pandemic condus de banci, care au castigat 5,56%. Indicele blue-chip FTSE 100 s-a inchis, de asemenea, cu 3,7% mai mare in Londra, depasindu-si echivalentii de pe continent.

Intre timp, cazurile COVID-19 din Marea Britanie au atins miercuri un alt record cu cazuri de peste 62.000, in plus fata de peste 1.000 de decese zilnice pentru prima data din aprilie. De asemenea, au fost anuntate noi restrictii in Irlanda, aici elevii mergand pe scoala online, iar proiectele de constructii neesentiale luand o pauza.

Vaccinul Moderna a obtinut aprobarea in UE, deoarece liderii se confrunta cu o presiune puternica pentru a-si accelera programul de vaccinare pentru a fi mai in concordanta cu SUA si Marea Britanie. Iar aprobarea unui al doilea vaccin de masa s-a vazut si in optimismul pietelor.

Pietele asiatice se aflau in mare parte pe un teritoriu pozitiv, deoarece se concentrau pe redresarea economica globala. In timp ce indicele japonez Nikkei a castigat 1,6% la inchiderea pietei, Hong Kong Hang Seng a scazut cu 0,3% din cauza stirilor ca administratia

Trump ar putea interzice investitiile in Alibaba Group si Tencent din China. Shanghai Composite a sarit cu 0,7% la inchiderea pietei. KOSPI din Coreea de Sud a crescut cu 2,1%.

Bitcoin a urcat la maxime record din 7 ianuarie, ajungand la o distanta mica de pragul de 40.000 de dolari. Datele de la Cointelegraph Markets, Coin360 si TradingView au aratat ca Bitcoin primeste un nou impuls peste noapte miercuri, in timp ce protestatarii au luat cu asalt Capitolul din Washington D.C.

Dupa ce a dat semne de forta continua in timpul tranzactionarii cu o zi inainte, BTC / USD s-a indreptat brusc spre nord, atingand un nou varf de 37.800 USD. In momentul de fata, Bitcoin se tranzactioneaza la o cota de 37,600 de dolari.

Bitcoin este locomotiva si pentru alte critomonede, astfel ca, Ethereum (ETH) a crescut cu 2,3% in ziua respectiva, ajungand la 1.180 dolari, in timp ce XRP-ul a crescut si el, surprinzator cu 27%, potrivit Coin Telegraph.

Intre timp, Stellar (XLM) si-a continuat marsul in sus, atingand 0,34 dolari in spatele randamentelor saptamanale care au depasit 170%.