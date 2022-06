Șeful Agenției pentru Energie anunță că la vară în Europa va fi penurie de carburanți. Preturile vor creste cu 40%!

Europa se va confrunta în această vară cu o penurie de carburanți din cauza tensiunilor de pe piețele petroliere, a declarat directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, pentru ziarul german Spiegel.

"Când va începe sezonul vacanțelor în Europa și SUA, cererea de combustibil va crește. Am putea asista atunci la penurii, de exemplu de motorină, benzină sau kerosen, în special în Europa", a declarat Fatih Birol. De regula, pe perioada verii, consumul de combustibil creste in medie cu 40-50% fata de lunile de primavara. Daca acum pretul este ridicat, in caz de penurie se poate ajunge la o scumpire proportionala intre 30-40% a costurilor la pompa, odata cu scumpirea petrolului Brent.