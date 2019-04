Şeful anticorupţie din Interne, Cătălin Ioniţă, acuzat de plagiat a obligat ministerul să-i plătească sporul de doctorat

Chestorul Cătălin Ioniţă a obţinut plata retroactivă a sporului pentru titlul de doctor, deşi este acuzat că a plagiat teza de doctorat cap-coadă. Lucrarea sa este în atenţia Consiliului naţional de atestare a diplomelor.

Cătălin Ioniţă şi-a obţinut doctoratul, suspectat ca ar fi un plagiat masiv, la Academia de Poliţie în anul 2014. Pentru că, timp de doi ani, Poliţia Română - el fiind atunci şeful investigatorilor de criminalitate economică - nu i-a plătit sporul lunar pentru acest titlu a acţionat instituţia în instanţă. S-a judecat doi ani cu Inspectoratul de Poliţie. În septembrie 2018 a câştigat definitiv la Curtea de Apel Bucureşti. Instanţa a decis ca acestuia să îi fie plătiţi retroactiv banii pe perioada 2014 - 2016. Suma pe care o va încasa chestorul acuzat de plagiat nu este deloc de neglijat, atunci sporul se calcula în felul următor: 15% din solda lunară brută, asta însemna câteva sute de lei lunar. Acum indemnizaţia este şi mai mare.

Un angajat cu doctorat din Ministerul de Interne poate ajunge la peste 1.000 de lei în plus la salariu- pentru că se calculează 50% din salariul minim brut. Teza chestorului se află în analiza CNATDCU, care trebuia să dea deja o decizie. Dar verdictul întârzie să apară. Acuzaţii că ar fi plagiat întreaga teză Lucrarea lui Ioniţă are 196 de pagini, poartă titlul "Criminogeneza infracţiunilor cibernetice" şi "se dovedeşte a fi plagiată integral, de la primul până la ultimul rând", a scris Press One. Introducerea nu se numeşte aşa - deşi aceasta este denumirea consacrată pentru textul din deschiderea unei lucrări ştiinţifice; se numeşte Argument, exact ca textul din debutul volumului "Criminalitatea informatică" (de Tudor Amza şi de Cosmin Petronel Amza, apărut în 2003 la editura Lumina Lex din Bucureşti) - text pe care chestorul Ioniţă îl copiază cuvânt cu cuvânt, conform sursei citate. De asemenea subcapitolul "Criminalitatea cibernetică, formă de manifestare a criminalităţii organizate" este copiat, cu mici modificări, din lucrarea "Criminologie generală. Note de curs" - elaborată cu sprijinul şi contribuţia profesoarei universitare Georgeta Ştefania Ungureanu, conducătoarea de doctorat a lui Ioniţă. De altfel, mai multe fragmente din lucrarea de doctorat a lui Ioniţă sunt preluate de la aceasta. Zeci de alte pagini din lucrarea lui Ioniţă copiază fragmente din peste nouă lucrări de specialitate.

La începutul lunii decembrie că mai multe pagini din capitolul VII al lucrării de doctorat a lui Cătălin Ioniţă, referitor la "Concluzii şi propuneri de lege ferenda", sunt identice cu cele ale secţiunii "Pornografia infantilă în internet", din articolul "Probleme juridice privind conţinuturile negative din Internet" scris tot de Horaţiu Dan Dumitru, în numărul 3/2003 al publicaţiei "Pandectele romane". Articole ale aceluiaşi autor au fost preluate în mai multe secţiuni ale lucrării, uneori cu tot cu notele de subsol, scrie Press One. Catalin Ioniţă a declarat pentru News.ro: „Nu ştiu pe bază cărui material a fost făcută analiza, pentru că Academia de Poliţie mi-a cerut mie materialul. Eu am făcut mereu totul cu bună credinţă. Nu îmi face deloc plăcere să comentez, pentru că ce am vrut să spun atunci (în decembrie 2018, n.r.), de bună credinţă, a stârnit comentarii negative". El susţine că şi-a făcut datoria. „Sunt dispus să mă prezint şi să explic în faţa oricărei comisii. Bibliografia lucrării este una stufoasă, unde sunt trecute generic sursele articolelor luate. Mi-am urmărit mereu mentorii şi am urmat recomandările coordonatorului".