Endress Group, furnizorul solutiilor energetice inteligente

De 18 ani, Endress Group Romania furnizeaza solutii energetice pe piata est-europeana, la standarde internationale, sub forma generatoarelor de curent electric si a surselor neintreruptibile UPS, marca Zenessis.

Generatoarele de curent reprezinta solutia viabila de electroalimentare de rezerva pentru orice utilizator casnic, rezidential, institutional sau industrial.

Performantele acestor produse ofera energia electrica de care este nevoie in situatii de supraconsum sau atunci cand reteaua principala nu este functionala. Mai mult decat atat, sistemele de automatizare complexe cu care sunt dotate acestea rezolva in cel mai scurt timp orice avarie in alimentarea cu energie electrica.

Datorita solutiilor energetice axate pe inovatie si tehnologie aplicata, ce ofera clientilor siguranta si protectie, Zenessis a devenit un brand cunoscut in Europa, Orientul Mijlociu, Rusia si Africa, castigandu-si un binemeritat loc pe piata si o reputatie de necontestat.

Ingloband ultimele tehnologii in domeniul electric si al motoarelor cu ardere interna, generatoarele Zenessis sunt create inca din faza de proiect pentru o utilizare de minim 20 ani, sunt sigure in exploatare si au un nivel de zgomot redus.

Atentia la detalii si angajamentul companiei de a oferi mereu doar produse superioare conlucreaza in permanenta la punerea pe piata a celor mai noi si mai performante modele de generatoare de curent, atat cu motoare pe benzina, cat si cu motoare pe gaz sau diesel. Acestea respecta standardele europene privind normele de poluare si sunt optimizate din perspectiva consumului de combustibil.

Mai trebuie mentionat faptul ca Endress Group Romania este singurul producator care fabrica in mod industrial generatoare de curent prin cele mai noi tehnologii, realizand majoritatea componentelor in Romania.

In procesul de productie se folosesc masini laser pentru debitarea tablei ce ofera precizie si performanta, si reduc semnificativ timpul de fabricatie. Se pot taia astfel suprafete complexe cu acuratete si viteza superioara fata de orice alta tehnologie.

Echipamentele de indoire si formatare a tablei reduc timpii alocati unor procese importante, crescand fluxul total de productie si eliminand din operatiile de sudare ce pot deforma si afecta calitatea materialelor si implicit a produsului final.

Vopsirea in camp electrostatic ofera un rezultat superior calitativ si o protectie suplimentara elementelor metalice, utilizandu-se chiar si pe suprafetele care au fost, in prealabil, zincate. Protectia la razele solare UV este de asemenea asigurata, prelungindu-se astfel durata de viata a echipamentului.

Desigur, solutiile inteligente in proiectare si executie sunt concepute in asa fel incat sa raspunda nevoilor si specificatiilor clientilor. Totodata, compania asigura consiliere tehnica in alegerea generatorului, pentru a se mula pe cerintele energetice ale utilizatorilor.

Rezultate a peste 18 de experienta in proiectare si productie, completati de pasiunea pentru crearea produselor de cea mai inalta calitate, toate generatoarele si accesoriile produse de Endress Group sunt inregistrate la Osim prin brevete de utilitate sau la EUIPO Alicante, si sunt publicate in registrul modelelor industriale.

Portofoliul de produse al companiei cuprinde generatoare diesel sau pe benzina pentru santier, cu carcasa sau cu sasiu, generatoare diesel sau pe gaz, incarcasate si insonorizate, generatoare pentru sudura, centrale electrice mixte grup - ups - fotovoltaic, generatoare mobile si in containere.

Pe deasupra, Endress produce turnuri de iluminat si generatoare diesel pentru aplicatii maritime ce pot fi montate pe vapoare sau ambarcatiuni de agrement.

Producator cu cea mai extinsa retea la nivel national, Endress Group este prezent in Romania prin puncte de lucru, depozite, birouri de vanzare si ateliere de service, in Timisoara, Cluj, Bucuresti si Brasov. In acest fel se asigura transportul si asistenta la punerea in functiune a produselor vandute, precum si interventia in cazul serviciilor post-vanzare.