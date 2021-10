Episcopul de Giurgiu: Incendiile din spitale sunt "făcătură", vaccinurile lui Cîțu expirate și Iohannis "de alt neam" a scuipat pe obrazul românilor!

Preasfințitul Ambrozie, episcopul Giurgiului, a atacat în termeni duri clasa politică, incluisv pe președintele Klaus Iohannis, în predica susținută la finalul slujbei pentru Sfânta Parascheva.

Episcopul i-a criticat și pe jurnaliștii de la Recorder, numindu-i "epigoni", apărându-l pe patriarhul Daniel. În discursul său de la biserica parohiei Pîslari, din comuna Adunații Copăceni, a avut și mesaje anti-vaccin și a avansat teorii conspiraționiste și despre incendiile de la spitale, îndoindu-se că ar fi putut fi accidente. Epicopul Ambrozie și-a început predica de la reportajele Recorder.

"Zilele trecute, probabil copiii v-au spus, la comandă a apărut un reportaj în care este discreditată Biserica, și pariarhul, si ierarhia, pentru proiectul acesta național de zidire, cu bănuții noștri ai credincioșilor, ai preoților, ai enoriașilor, Catedrala Mântuirii Neamului. (...) În anul Centenarului singurul proiect de Ţară de la Revoluţia din decembrie a fost Catedrala Mântuirii Neamului. Şi atâta lume şi mii şi zeci de mii de oameni au venit, iar politicienii au venit ca pe covorul roşu, să fie văzuţi, să facă fotografii. Iar preşedintele țării n-a fost prezent (Iohannis a fost în acea zi la reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles, pe tema Brexitului, n.red.).

Preşedintele țării, care nu face nimic pentru țară şi care dezbină, a venit la Comana, s-a plimbat prin pădure cu bicicleta, dar n-a intrat la sfânta mănăstire unde e înmormântat voievodul binecredincios, fiul lui Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş voievod (în realitate Vlad Țepeș e nepotul lui Mircea cel bătrân, n.red.). Nu au intrat şi nu-i interesează Biserica. Sfidare peste sfidare! Oameni corupţi pe care i-a desemnat miniştri şi prim-miniştri, n-au făcut nimic pentru țară", spune Ambrozie. El laudă apoi Polonia și Ungaria pentru faptul că au strategii pentru cetățeni, inclusiv în a-i proteja de creșterea prețurilor la energie și gaz, și nu pun înainte "corporațiile și străinii și alogenii".

"Să nu ai astăzi tu o strategie prin care să protejezi țara, ba, mai mult decât atât, să ai miniştri care declară că nu vor ieftini combustibilii... Uitaţi cum se duce țara la vale şi cum se scumpesc toate, de la pâinică, untdelemn, pâinea cea de toate zilele, pentru că cei care conduc țara noastră sunt oameni de nimic, n-au credinţă.

Preşedinţii de după ´90 se duceau şi se închinau la Sfânta Parascheva. Erau alături de popor. Pe ăştia nu-i îngăduie Sfânta Parascheva să vină pentru că sunt mincioşi şi nu iubesc poporul. Singura, dar singura care mai face ceva pentru oameni, pentru popor, pentru copii este Biserica", a mai acuzat Ambrozie, lăudându-l în antiteză pe patriarh pentru ce a făcut pentru țară "din bănuţii pe care-i aduceau oamenii la Sfânta Parascheva".

"Cine îi plăteşte pe aceşti epigoni să înregistreze şi să îşi bată joc de preoţi şi de Biserică?", se întreabă episcopul retoric, făcând referire la jurnaliștii de la Recorder. El atacă și televiziunile care prezintă pelerinajul "ca îmbulzeală, că sunt sărăntoci, că se duc acolo, că nu ştiu carte şi aşa mai departe". El a spus că oamenii o duc mai rău decât în comunism, că la putere s-au perindat "copiii securiștilor", că după ce Dumnezeu va permite vor fi anchetați și că doar preoții au făcut lucruri pentru oameni.

"Până când or să-şi bată joc oamenii ăştia de credinţa noastră? Pentru că, ştiţi cum e, la baza piramidei stă glodul, stă poporul şi pe vârfuri stau ăştia care ne conduc. Dar când s-o clătina mulţimea să vedeţi cum cad şi-şi rup gâtul toţi! Par tânăr, dar am văzut atâţia care au fost prim-miniştri, şi i-aţi văzut şi dvs., şi miniştri, toţi s-au trecut pe la Jilava, prin puşcării. Când şi-o lua Dumnezeu mâna de pe ei, de pe ăştia care chinuie țara, toţi vor sfârşi şi o să se găsească vreun procuror care o să ia şi să vadă ce-au făcut pentru străini, pentru corporaţii. Pentru noi n-au făcut nimic. Numai minciuni şi poporul trăieşte în frig şi în foame mai rău decât în perioada comunistă. Au sărăcit țara, iubiţi credincioşi, şi noi trebuie să tăcem şi să nu spunem lucrurilor pe nume!?

După '90 încoace tot copiii securiştilor şi tot ăia care au avut un pic de cheag şi tot ăia care au cumpărat acţiuni au făcut câte ceva prin sate... n-au făcut nimic! De-aia încă şcolile au toalete în curte, copiii stau în frig... N-au făcut nimic! Nişte hoţi şi nişte pungaşi. Singurii care au stat alături de popor au fost preoţii. (...) Ştiţi, ne uităm aşa cu deznădejde, dar cu speranţă în Dumnezeu, care nu se lasă batjocorit, cum spunea şi Patriarhul anul trecut, la predica de Sf. Dumitru, că Dumnezeu nu Se lasă batjocorit până în sfârşit. Și toate rugăciunile celor care vin la biserică şi la mănăstiri nu se poate ca vreodată să nu îi dea jos pe nemernicii ăştia care nu sunt vrednici de votul nostru şi de încrederea noastră.

Mă gândeam zilele trecute: măi, cum ajung parlamentari şi deputaţi, cum te caută pe tine, episcop, pe tine preot, pe oamenii din sate, vin cu pancarte, cu fluturaşii, intră peste tine ca sectanţii în curte ca să îi votezi. După ce şi-au văzut caii la căruţă, cum se spune, patru ani de zile nu te mai caută nimeni, nu te mai ajută nimeni", a continuat Ambrozie.

În discurs a fost inserată și o informație falsă cum că banii de pensii ar fi fost folosiți în campanii: "Văd oameni care au copii la 25 de ani care târâş-grăpiş au terminat o facultate, dar stau tot cu părinţii, pe salariul şi pe pensia părinţilor şi a bunicilor. Le e comod, le e cald acolo, nu vor să muncească, nu vor să lucreze. Cine ne va plăti pensiile mâine-poimâine? Dar aud că fondul de pensii l-au consumat ăştia pe campanii!". El a continuat cu un apel pentru părinți să-și "crească copiii în Biserică", pentru a-i "salva" de "influențele din Occident și ideologiile străine", prezentând aici viziunile sale homofobe.

"Am văzut pomelnice la altar şi inscripţii pe garduri, pe ziduri, pe blocuri, unde copii în firea lor, la 12, 14 ani scriau că vor să devină gay sau să-ş ischimbe sexul. Aseară am aflat de la ştiri că un copil eminent, un copil genial de doar 13-14 anişori şi-a pus capăt zilelor, pentru că în şcoli nu mai sunt alături de profesori, de educatori, să existe şi un psiholog, preotul e undeva tratat cu răceală, chiar cu dispreţ şi cumva i se creează cadrul chiar să plece din învăţământ, să nu fie o prezenţă care să le aducă aminte de Dumnezeu, de faptul că sunt ocrotiţi", a mai acuzat epicopul.

A urmat un nou atac la Iohannis, care e "de alt neam" și i-a închinat statuie lui Samuel von Bruckenthal. "Nu ştiu pentru ce pătimeşte țara aşa şi suferă poporul pentru aceşti oameni care au acaparat puterea şi care luni de zile se vor bate pe putere, nu vor forma guvernul... Iar preşedintele ăsta pe care l-au votat românii, care e de alt neam şi care a ridicat în inima Sibiului, unde altădată erau preoţii spânzuraţi în vremea lui Bucow şi a Mariei Tereza, erau preoţii spânzuraţi în Piaţa Mare, a Sfatului, lângă turnul vechi de acolo, iar femeile care ţineau credinţa şi îi adăposteau erau evisecerate, având copilul în pântece...

Iar acum, în Piaţa Sibiului, preşedintele a ridicat o statuie pentru un guvernator care omora românii şi care-i asuprea pe ţărani. Putea să-l pună pe Samuel von Bruckenthal în muzeul de acolo, de la Sibiu, unde a ctitorit şi a lăsat lucrurile Sibiului, dar nu în Piaţa Mare - un scuipat, cum se spune neacademic şi vulgar, pe obrazul românilor. Aşa şi-au bătut joc de țară", a mai acuzat epicopul Giurgiului. El și-a încheiat predica spunându-le oamenilor să nu se grăbească să se vaccineze, că dozele cumpărate de Guvern ar fi expirate. Mai mult, a susținut că incendiile din spitale ar fi fost puse intenționat, pentru ca oamenii să se îndrepte spre sectorul privat. Nu există dovezi pentru niciuna dintre aceste afirmații foarte grave.

"Dvs. sunteţi tineri şi o să trăiţi şi o să vedeţi cum sfârşesc cei care şi-au bătut joc de români. E o chestiune de timp, știți? Să vă rugaţi lui Dumnezeu ca să vă dea putere să vă duceţi crucea mai departe, rămâneţi în Biserică, nu vă smintiţi de ceea ce vedeţi la TV, nu vă speriaţi nici de covid, nu vă grăbiţi să vă vaccinaţi, lăsaţi-i pe ei să se vaccineze întâi, întâi toţi parlamentarii şi toţi senatorii şi deputaţii şi la urmă, de o mai rămâne vreun vaccin din astea 120 de milioane cumpărate de Câţu, abia atunci să vă vaccinaţi, că sunt expirate şi încearcă să le vândă în străinătate.

Îşi bat joc de români! Bată-i Dumnezeu să-i bată de duşmani şi să se ridice copiii ăştia crescuţi în Biserică, să se ridice să fie primari, să devină prefecţi, să ajute țara şi poporul, să construiască şcoli... Vedeţi, dau foc românilor în spitale! Cum se poate? S-a întâmplat la Bucureşti, pe urmă s-a întâmplat la Iaşi, la Constanţa, ard de vii în spitale! Sigur că e o făcătură! Nu se poate ca în mileniul ăsta al 3-lea în care trăim să nu ai detector de fum acolo, să nu ai paznici de noapte! Să ardă oamenii cu branule pe mâini şi legaţi de pat! Atât de mult şi-au bătut joc de țară şi de noi.

Vor să promoveze mai mult spitalele private, dar cum se poate duce un om cu pensie mică într-un spital privat? Cum să plătească acolo? Grele vremuri am ajuns să trăim. Rămâneţi în Biserică şi o să vedeţi că Dumnezeu face minuni. Avem un Patriarh puternic şi un Sinod cu episcopi care se zbat şi sunt alături de preoţi. Să ştiţi că cine te judecă după aparenţa veşmintelor strălucitoare și aurului de care zic ei că-l purtăm pe veşminte nu cunoaşte cu adevărat Biserica", și-a încheiat într-un final predica episopul Ambrozie.