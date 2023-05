Eurovision 2023. LGBT-istul Theodor Andrei a venit imbracat in rochie. Horia Moculescu: "Nu pot să comentez, îmi e jenă!"

Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision Song Contest de la Liverpool, și-a atras un munte de critici din cauza ținutelor, în roz și în galben, purtate la primele două repetiții, dar și a sacoului "animal print", accesorizat cu un șirag de perle, de la ceremonia de deschidere a competiției. Horia Moculescu și-a pus mâinile în cap, la propriu.

Eurovision Song Contest de la Liverpool debutează, în această seară, de la orele 22.00, cu prima semifinală, întreg concursul muzical fiind difuzat, în direct, de TVR 1, TVR + și de TVR Internațional. Reprezentantul României, Theodor Andrei, va urca însă pe scenă în cea de-a doua semifinală, joi, 11 mai, urmând ca marea finală să aibă loc pe 13 mai.

Artistul nostru, interpret al piesei „D.G.T. (Off and on)", a atras atenția fanilor din întreaga lume prin ținutele sale, în galben și în roz, purtate la cele două repetiții. Iar duminica trecută, când toți cei 37 de reprezentanți ai ţărilor participante au defilat pe covorul turcoaz la Muzeul Walker Art Gallery, din Liverpool, Theodor a ales mărgele, un costum "animal print" și bocanci.

Horia Moculescu a oferit o declarație pentru Impact.ro, referitor la acest show controversat, gândit de TVR.

"Nu pot să comentez, îmi e jenă, i-am văzut aparițiile, l-am văzut îmbrăcat așa. Vocea e bună, eu l-am premiat la vreo patru concursuri, la festivaluri diferite. Dar, pentru acest eveniment important, nu știu cum va fi, cum se va prezenta. Este vina organizatorilor și a acelora care l-au votat că l-au trimis. Legat de show-ul cu care se prezintă în festival, problema este ce are de spus Televiziunea Română. Ei trebuie să limiteze, să normalizeze, să nu exagereze. Poate că vrea să reprezinte LGBTQ, poate că așa vrea să adune voturi, din zona aceea. O să mă uit la Eurovision, în cea de-a doua semifinală, de joi, sigur mă uit, să vedem cum va fi solistul nostru pe scenă".