Exista un penitenciar in Romania in care paza se face cu detinuti, in lipsa gardienilor care nu sunt de gasit

Sindicalistii din Penitenciarul Deva au protestat, joi, in fata sediului institutiei, din localitatea Barcea Mare, nemultumiti de faptul ca sistemul penitenciarelor se confrunta cu o criza de personal, dar si pentru ca nu le sunt platite anumite sporuri prevazute de lege.

Potrivit liderilor sindicali, in Penitenciarul Deva gradul de ocupare a posturilor este de 68%, iar la nivel national acesta scade la 58%. "Principala problema este ca am ajuns la 68%, gradul de ocupare a functiilor. Chiar si azi (joi- n.red.), cand ne pregateam de acest miting de protest, paza penitenciarului o facem cu detinuti. Nu este normal. Nu cerem revendicari salariale, cerem doar sa ne incadreze personal si sa primim drepturile pe care le-am dobandit cinstit, prin lege. Sistemul este bolnav, am ajuns la limita suportabilitatii", a declarat presedintele Sindicatului Independent "Vulturul", Nicolae Grosu.

La randul sau, liderul filialei Deva a Sindicatului National al Politistilor de Penitenciare, Lucian Feraru, a acuzat lipsa de dialog social si a mentionat ca in sistem raman blocate sporuri care nu au mai fost majorate de 20 de ani. De asemenea, sindicalistii sustin ca din lipsa fondurilor bugetare vor ramane posturi neocupate in sistem, chiar daca acestea au fost scoase la concurs. "Nu exista un dialog, asa cum era normal, intre guvern si sindicate. Se ingheata sporuri care, de fapt, au fost inghetate din anul 2011. Avem posturi scoase la concurs la care exista riscul sa nu se ocupe, din cauza ca banii pentru acestea nu sunt prevazuti in buget. Am ajuns sa lucram, in Administratia Nationala a Penitenciarelor, la 58% din posturi ocupate. Este foarte greu", a explicat Feraru.

Prezent la mitingul de protest, presedintele Federatiei Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, Florin Schiopu, a aratat ca politistii de penitenciare au ajuns "ultimii care nu si-au primit drepturile", in conditiile in care in prezent acestia au de recuperat peste un milion de ore suplimentare. Liderul sindical a mai spus ca seria protestelor va continua la Bucuresti, pe 22 februarie, cel mai probabil in fata Ministerului Justitiei, iar din 26 februarie la alte penitenciare din tara. La protest au fost prezenti si reprezentanti ai penitenciarelor din Aiud, Arad si Targu Jiu.