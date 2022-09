Expansiunea economică a Emiratelor Arabe: Acorduri cu state europene de miliarde de dolari în timp ce România e la faza de discuții!

Emiratele Arabe Unite au încheiat o multitudine de acorduri cu state europene, concretizate inclusiv cu Bulgaria, în timp ce România a rămas la nivel de discuții. Reprezentanți ai Emiratelor Arabe Unite (EAU) au avut în ultimele luni o serie de întâlniri cu omologi din mai multe state europene, inclusiv cu vecini noștri bulgari, în urma cărora s-au încheiat acorduri de investiții pentru o multitudine de domenii, de la energie și infrastructură până la învățământ și sănătate.

Acordurile încheiate în ultimele luni au vizat state precum Franța, Grecia, Turcia, Serbia și chiar și Bulgaria, în timp ce autoritățile din România abia au avut întâlniri și convorbiri telefonice, neconcretizate încă prin semnarea unor Memorandumuri. Spre exemplu, Franța a continuat cooperarea, EAU numărându-se printre partenerii săi cheie în regiunea Consiliului de Cooperare al Golfului (GCC), cu o creștere de 25,9% față de 2020 schimburile comerciale ajung în 2021 la 25 de miliarde de dirhami (AED). EAU și Franța au semnat un număr important de "agreements and MoUs" pentru dezvoltarea cooperărilor comerciale în diverse domenii / sectoare - iulie 2022.

Franța și Emiratele Arabe Unite au semnat un acord de cooperare energetică pentru a asigura aprovizionarea cu petrol și gaze naturale din țările Golfului către Europa, de asemenea a fost semnat un acord între Total Energies și compania petrolieră de stat ADNOC a Emiratele Arabe Unite „pentru cooperarea în domeniul aprovizionării cu energie". Exporturile de energie ale EAU către Franța - produse petroliere rafinate în sumă de 1,5 miliarde de euro în 2019. Cooperarea în domeniul securității - se preconizează extinderea acordului de 16 miliarde de euro (18 miliarde de dolari), cel mai mare contract francez de export de arme. Investiții realizate de companiile emirate pe piața franceză: DP World, First Abu Dhabi Bank, Abu Dhabi Investment Authority, Etihad Airways, Emirates, Dubai Islamic Bank și Mubadala.

Peste 600 de companii franceze operează în Emiratele Arabe Unite, investițiile franceze cuprinzând telecomunicații, tehnologie, energie, gaze, educație, producție, minerit, comerț cu amănuntul, reparații de vehicule, educație și transport. Investițiile emirate în Franța acoperă diverse sectoare: industria aeronautică civilă și militară, imobiliare, turism, comerț cu pește și fructe de mare, plăci și ceramică. Între cele două părți există trei acorduri de investiții privind protejarea și încurajarea investițiilor, evitarea dublei impozitări și serviciile aeriene.

În luna mai 2022, Fondul suveran ADQ, Banca Elenă de Dezvoltare, deținută de stat, și fondul suveran grec Banca Elenă de Dezvoltare a Investițiilor au semnat un „investment partnership agreement"în valoare de 4 miliarde de euro (aproximativ 4,2 miliarde de dolari). Cele trei entități vor investi în diverse domenii/sectoare din Grecia (energie regenerabilă, infrastructură, agricultură, tehnologie, sănătate și științe naturale). De asemenea Fondul suveran Mubadala Abu Dhabi și-a reînnoit parteneriatul cu Banca Elenă de Dezvoltare a Investițiilor, parteneriat în valoare de 400 de milioane de euro (421 de milioane de dolari).

Emiratele Arabe Unite și Grecia au semnat o serie de acorduri și memorandumuri (MoU) în domeniul investițiilor, a energiilor regenerabile, sănătate și asistență medicală, industrii avansate și tehnologiei avansate, alte sectoare vitale. Au fost semnate acorduri cu firme de top Emirate, inclusive ADNOC, Masdar, Mubadala și ADQ. Valoarea trade exchange urilor dintre Emiratele Arabe Unite și Grecia a crescut cu 67%, ridicându-se la peste 544,5 milioane USD (2 miliarde AED), comparativ cu 326,69 milioane USD (1,2 miliarde AED) în 2020, conform cifrelor din 2021 publicate de Federal Competitiveness and Statistics Centre (FCSC).

Memorandumurile au vizat domenii precum implementarea surselor regenerabile, decarbonizarea pieței energetice din Grecia, investiții în economia greacă în mai multe sectoare, dezvoltarea unor proiecte onshore de energie regenerabilă în Grecia, cooperare în domeniul securității, combaterea crimei organizate și combaterea terorismului, investiții în domeniul Industriilor Avansate și Tehnologiei, investiții în domeniul standardizării, sănătate, etc Tot în luna mai 2022, Serbia și EAU au semnat Memorandumul privind schimbul de experiență în domeniul dezvoltării și modernizării guvernamentale. Acordul se concentrează pe zece domenii majore de cooperare, pentru a asigura pregătirea pentru viitor și pentru a găsi soluții inovatoare la provocările conexe.

Aceste domenii includ eGovernment, economia digitală, știință și inovare, consolidarea capacității guvernamentale, acceleratoare guvernamentale, incubatoare de afaceri, industrii creative, turism, educație, programare și IA. În 2021 Emiratele Arabe Unite devin una dintre cele șase țări cu care Serbia are un acord de parteneriat strategic, inclusiv Franța, Italia, Rusia, China și Azerbaidjan. Între 2010 și 2019, Emiratele Arabe Unite au fost a patra cea mai mare sursă de investiții străine directe nete în Serbia, reprezentând 3,1%, după UE, Rusia și China.

Pentru Serbia, parteneriatele cu jucători non occidentali fac parte din politica sa externă de identificare a fluxurilor de capital străin pentru a-și susține economia. Emiratele Arabe Unite continuă extinderea către Balcani. Comerțul bilateral dintre cele două țări a crescut de la 31,2 milioane USD în 2014 la 83,2 milioane USD în 2017 și la 184 milioane USD în 2018. Parteneriatul se concentrează pe patru domenii principale: aviație, construcții urbane, agricultură și apărare. Beneficiile reciproce le-au adus o relație strânsă. Într-o perioadă relativ scurtă, parteneriatul s-a extins continuu, investițiile Emirateze în Serbia au crescut de la 300.000 de euro în 2010 la 180 de milioane de euro în 2018.

Emiratele Arabe Unite și Turcia au semnat zeci de tranzacții. În cadrul proiectelor economice, Emiratele Arabe Unite au înființat un fond de 10 miliarde de dolari destinat încurajării investițiilor în Turcia, sprijinirii economiei turce și consolidării cooperării dintre cele două țări. Fondul se concentrează pe investiții strategice, în special în sectoarele de logistică, energie, mediu, sănătate și alimentație.

În 2021 Fondul Suveran Abu Dhabi Development Holding (ADQ) a semnat un număr semnificativ de memorandumuri (MoUs) atât cu Turkish Wealth Fund (TVF) și Biroul de Investiții al Președinției Turce, cât și cu unele companii turcești. ADQ a semnat un acord privind investițiile în firme de tehnologie turcești și înființarea unui fond destinat tehnologiei, în același timp Abu Dhabi Ports a semnat un acord privind cooperarea portuară și logistică. ADQ a semnat un acord cu compania turcă Kalyon având ca obiect energia și infrastructura, un acord cu Grupul CCN privind cooperarea în domeniul sănătății și un al treilea cu Biroul de Investiții al Președinției Turce în domeniul energiei regenerabile. ADQ a semnat un acord de cooperare cu Biroul de Investiții al Președinției Turce privind investițiile străine directe care implică energie, petrochimie, tehnologie, transport, infrastructură, îngrijire medicală, servicii financiare, alimentație și agricultură.

Au fost încheiate acorduri separate în domeniul comerțului, energiei și mediului, alături de un acord între Bursa de Valori Abu Dhabi și Bursa de Valori din Turcia, Borsa Istanbul. A fost semnat un acord de cooperare între Banca Centrală a Republicii Turce (CBRT) și Banca Centrală a Emiratelor Arabe Unite (UAE). Autoritatea de Investiții din Abu Dhabi și alte companii emirate s-au arătat interesate de domeniile sănătății, fintech și alte industrii din Turcia. Președintele Alteța Sa Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan l-a primit joi pe președintele Republicii Bulgaria, Rumen Georgiev Radev, care se află într-o vizită de lucru în Emiratele Arabe Unite. Cei doi președinți au asistat la semnarea mai multor memorandumuri de înțelegere (MoU) pentru a consolida cooperarea comună, inclusiv în domeniul cooperării internaționale, domeniul sănătății, al educației, al turismului, al dezvoltării durabile și agroalimentare etc.

În ce privește țara noastră, în perioada 20-21 iunie o delegație condusă de premierul Nicolae Ciucă s-a deplasat la Abu Dhabi pentru a se întâlni cu A.S. Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, președintele E.A.U. și cu A.S. Șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-președintele și prim-ministrul E.A.U. Discuțiile au vizat dezvoltarea și consolidarea dialogului bilateral la nivel politic, economic și sectorial între cele două state. În cadrul întrevederii, au fost abordate teme importante și prioritare pentru Emiratele Arabe Unite și pentru România, precum și subiecte de interes regional și internațional. Principalele teme au vizat proiecte în domeniul energiei, infrastructurii portuare, agriculturii și IT.

Dialogul a stabilit reperele concrete pentru soluții privind diversificarea resurselor de aprovizionare cu petrol și gaze, în contextul situației tensionate din regiunea Mării Negre și a embargoului european față de livrările rusești de petrol și produse petroliere. Totodată, au fost abordate și oportunitățile de investiții în România în domeniul energiei regenerabile, atât off-shore, cât și on-shore. La 1 august premierul Nicolae Ciucă a avut o convorbire telefonică cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Cele două părți au decis să urmărească periodic derularea proiectelor convenite în domenii legate de energie, agricultură, investiții, educație și securitate cibernetică.

Premierul României a subliniat nivelul cooperării pe fiecare din domeniile importante și a mulțumit pentru interesul președintelui Emiratelor Arabe Unite, pentru timpul și dorința de a monitoriza aceste proiecte. Totodată, prim-ministrul Nicolae Ciucă a anunțat desemnarea unui înalt oficial român guvernamental pentru a gestiona direct relația cu partenerul emirat. Președintele Mohammed bin Zayed Al Nahyan a mulțumit la rândul său românilor pentru toată susținerea și deschiderea în cooperarea bilaterală, anunțând că a desemnat responsabili și a stabilit termene pentru fiecare proiect care va fi derulat în parteneriat.