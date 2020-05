Expert despre platforma "Testam pentru Bucuresti": Lipsesc cele mai rudimentare masuri de protectie

PMB testeaza gratuit 11.000 de bucuresteni, insa inscrierea presupune sa iti risti datele personale, sustine Lucian Stanescu. "Lipsesc si cele mai rudimentare masuri de protectie a datelor si asta in contextul in care sunt transmise date cu caracter personal, cum ar fi numele si CNP-ul", afirma expertul.

Platforma pentru testarea gratuita a 11.000 de bucuresteni nu cere acordul pentru prelucrarea datelor personale, precum CNP-ul. "Eu personal nu l-as folosi. Este evident ca lipsesc si cele mai rudimentare masuri de protectie a datelor si asta in contextul in care sunt transmise date cu caracter personal, cum ar fi numele si CNP-ul. O conexiune securizata este accesibila oricui in ziua de astazi, deci nu exista nicio scuza pentru care nu ar fi folosita", spune Lucian Stanescu, arhitect servicii telecomunicatii si securitate digitala.

Conform Regulamentului general privind protectia datelor, pentru a prelucra datele cu caracter personal trebuie luat consimtamantul persoanei vizate. De asemenea, trebuie acordata persoanei vizate posibilitatea de a-si retrage consimtamantul. "In legatura cu GDPR-ul, de fapt, nu sunt respectate deloc cerintele acestuia, de aceasta platforma. Oamenii trebuiau sa fie informati, ce se intampla cu datele lor, ce date le sunt colectate. Cum sunt prelucrate. Cu cine sunt impartite", adauga Lucian Stanescu.