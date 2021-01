Expert in piata de energie: "Noul ordin al ANRE mai mult ii incurca pe consumatori decat ii ajuta"

Prevederile noului ordin emis de ANRE miercuri, 20 ianuarie, pentru a gestiona problema liberalizarii pietei de energie, mai mult ii incurca pe consumatori si lasa multe probleme nerezolvate, a scris, pe Facebook, Razvan Nicolescu, expert in energie si fost presedinte al Agentiei Europene pentru Reglementare in Energie (ACER).

"Asa cum am anticipat problemele consumatorilor casnici de energie electrica raman, din pacate, nerezolvate, desi ordinul emis astazi de ANRE e cea mai buna versiune vazuta pana acum", a precizat Nicolescu. El a aratat ca, dupa aprobarea acestui ordin, raman trei mari probleme, respectiv lipsa de informare a consumatorilor, avantajul pe care autoritatea il acorda ilegal furnizorilor care asigura serviciu universal si confuzia creata cu introducerea unor date care nu au relevanta.

"1. Lipsa de informare a consumatorilor coroborata cu indiferenta ANRE fata de aceasta problema. Nu te poti astepta ca furnizorii actuali sa ii invete pe oameni cum sa renunte la ei. E o utopie. Nu se va intampla, iar liberalizarea exact despre acest lucru este: sa stii cum sa ii schimbi pe furnizorii care nu iti plac; 2. Avantajul pe care autoritatea il acorda ilegal furnizorilor care asigura serviciu universal in conditiile in care majoritatea ofertelor concurentiale cele mai bune ale acestora ii ard pe consumatori la buzunare sunt inferioare celor oferite, de exemplu de compania de stat Hidroelectrica; 3. Confuzia creata cu introducerea unui formular, a unor date care nu au relevanta si a unei oferte comerciale care nu are o data de referinta in ordin. Toate acestea sunt prezentate a fi pentru consumatori, insa mai mult ii incurca decat ii ajuta", a mai scris Nicolescu.

Clientii casnici care nu au schimbat contractul vor beneficia de cel mai bun pret din oferta concurentiala a furnizorilor lor si vor putea opta pentru o noua oferta in cadrul unui proces de contractare mult simplificat, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), remis, miercuri. ANRE a aprobat ordinul in sedinta Comitetului de reglementare de miercuri.

"Astfel, clientii vor beneficia de cel mai bun pret din oferta concurentiala a furnizorilor si vor putea opta pentru o noua oferta in cadrul unui proces de contractare mult simplificat. De asemenea, cel putin pana la data de 30 iunie 2021, clientii casnici vor primi din partea furnizorului actual cea mai buna oferta, fara abonament, si vor putea beneficia de o reducere comerciala care sa acopere diferenta dintre pretul din oferta de serviciu universal aplicabila in primul semestru al anului 2021 si pretul din oferta concurentiala cu valoarea cea mai mica", spun reprezentantii ANRE.

Totodata, Ordinul ANRE nr. 5/2021 simplifica procesul de contractare si informare cu privire la ofertele furnizorilor de energie electrica, astfel incat clientul final sa poata decide in cunostinta de cauza cu privire la oferta cea mai potrivita nevoilor proprii.

In acelasi timp, sunt prevazute obligatii suplimentare pentru furnizorii de ultima instanta de informare a clientilor casnici, respectiv de a transmite, o data cu fiecare factura emisa pana la data 30 iunie 2021, o informare privind procesul de liberalizare precum si un formular de selectie oferta.

Formularul de selectie oferta contine oferta concurentiala cu valoarea cea mai mica, o oferta concurentiala alternativa si oferta de serviciu universal, oferte aplicabile in semestrul I 2021, precum si valoarea reducerii comerciale acordate si perioada de aplicare.

Prin completarea acestui formular clientul poate alege direct oferta concurentiala optima, iar transmiterea formularului prin selectia unei oferte constituie acordul de contractare si, implicit, obligatie contractuala pentru ambele parti. Contractul intra in vigoare in 5 zile de la data primirii de catre furnizor a formularului de oferta completat si semnat de catre client.

Ulterior, furnizorul are obligatia ca, dupa cel putin 5 zile de la data primirii formularului de selectie completat, sa transmita clientului final, o data cu prima factura, o copie a contractului de furnizare semnat. Prin aceasta facilitate oferita clientilor casnici, se simplifica procesul de contractare si se evita deplasarile clientilor si aglomeratia de la centrele de relatii cu publicul ale furnizorilor.

Precizam ca in noul ordin obligatia de informare a clientilor privind procesul de liberalizare este mai bine structurata, iar furnizorii de ultima instanta au obligatia sa o transmita o data cu fiecare factura trimisa pe tot parcursul anului 2021.

"Noile reglementari au in vedere necesitatea asigurarii unei mai bune informari a clientului final de energie electrica de catre furnizorii de ultima instanta, precum si simplificarea incheierii contractelor de furnizare a energiei electrice in conditiile impuse de contextul pandemic actual, si pentru ca procesul sa se desfasoare in beneficiul consumatorului final", se mai arata in comunicat.

In elaborarea ordinului, au fost identificate solutiile in acord cu legislatia nationala si europeana prin care se ofera clientilor casnici o perioada mai lunga de tranzitie de la serviciul universal la piata concurentiala concomitent cu cresterea gradului de informare a acestora asupra procesului de liberalizare.

In vederea facilitarii procesului de schimbare a furnizorului de energie de catre consumatorul final si optimizarii procesului operational, ANRE are in derulare proiectul "Dezvoltarea capacitatii institutionale a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru simplificarea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrica si de gaze naturale", cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020. Astfel, prin implementarea proiectului se vor putea indeplini noile cerinte europene care prevad ca pana in anul 2026 procesul tehnic de schimbare a furnizorului sa se finalizeze in 24 de ore.