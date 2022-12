Explicația pentru țeapa istorică din lumea cripto! Fostul șef FTX: Nu mai am aproape nimic, doar 100.000 de dolari

Lumea cripto trăiește șoc după șoc! Atât falimentul FTX, cât și căderea puternică a Bitcoin, ridică semne de întrebare în industria atât de mult lăudată anterior. Sam Bankman-Fried, fostul director executiv al platformei de criptomonede FTX, a negat că ar fi încercat să comită fraudă, relatează Rador.

Bankman-Fried, considerat anterior o figură legendară în industria cripto a declarat pentru The New York Times că a avut o „lună proastă" și "aproape că nu mai are bani". Platforma cripto, care a fost evaluată la un moment dat la 32 de miliarde de dolari, s-a prăbușit la începutul acestei luni, iar mulți investitori nu au reușit să-și retragă fondurile înainte ca aceasta să intre în faliment. Bankman-Fried a mai spus că avocații săi l-au sfătuit să nu vorbească în public, dar el le-a ignorat sfaturile. Totodată, a negat că a retras bani personali din FTX - spunând că acum nu are „aproape nimic" în afară de un card de credit cu aproximativ 100.000 de dolari.