Familie de români lăsată fără copii de statul german: "Asistăm la un abuz îngrozitor!"

După cazul familiei Bodnariu, care a trecut printr-o adevărată dramă pentru a-și recupera copiii de la statul norvegian, un caz similar este în plină desfășurare în Germania.

Familia Furdui și-a văzut cei șapte copii preluați forțat de autoritățile germane și, în ciuda susținerii din partea unor oficiali români, situația nu pare să evolueze pozitiv. Se anunță proteste organizate de comunitățile de români din mai multe țări, cu scopul de a determina autoritățile germane să analizeze corect și urgent cazul familiei Furdui și să permită întoarcerea copiilor alături de părinți.

Familia Furdui este o familie de români care locuiește în Germania de nouă ani. Familia are 7 copii: David - 15 ani, Naomi - 14 ani, Estera - 13 ani, Natalia - 12 ani, Ruben - 11 ani, Albert - 9 ani și Lea - 1 an. Petru lucrează în domeniul instalațiilor și amenajărilor interioare, iar Camelia este casnică, dedicând tot timpul îngrijirii și creșterii copiilor. În data de 26 aprilie 2021, statul german, prin instituția de protecție a copilului, Jugendamt, le-a confiscat copiii fără preaviz și fără o anchetă socială. În acest moment, aceștia sunt ținuți nejustificat în două cămine, iar fetița cea mică într-o familie surogat. Copiii și-au exprimat pe diverse căi dorința de a veni acasă și de a fi împreună cu părinții, dar acest lucru nu este luat în considerare. Jugendamt nu a oferit părinților absolut niciun ajutor sau consiliere cu privire la ce ar trebui îmbunătățit în relația dintre părinți și copii. Nu oferă sub nicio formă sprijin în direcția reîntregirii familiei, dimpotrivă, încearcă pe orice cale să îndepărteze copiii de părinți.

"Solidaritate cu familia Furdui din Germania! Cei 7 copii ai Cameliei și ai lui Petru, părinti buni, cu frică de Dumnezeu, au fost luați abuziv de autoritățile locale germane, Jungendamt, de circa o jumătate de an. Exact același tip de acțiune al unor instituții secularizate de tip Barnevernet, din Norvegia, care consideră statul drept 'proprietar' al copiilor și nu recunosc prioritatea drepturilor parentale. Am fost în Germania în august, am stat îndelung de vorbă cu părinții, am clarificat o serie de aspecte ce trebuiau lămurite, am discutat cu autorități locale, de land sau centrale, la Berlin și pot să spun fără ezitare ca asistăm la un abuz îngrozitor. Solidaritatea românească și creștină trebuie să se manifeste!", scrie senatorul Titus Corlațeanu pe Facebook.

După protestele de la Hanovra și de la Viena, urmează pe 6 noiembrie proteste în fața ambasadelor Germaniei la Londra și Roma, iar apoi în SUA, Australia și multe alte țări. Și, evident, în România. "Autoritățile germane ignoră însă realitățile legate ce acest caz, inclusiv elementele grave pe care le-am descoperit în vizita mea în Germania (alături de deputatul PNL Ben Oni Ardelean și de o delegație din România și alte state europene-organizatii neguvernamentale și culte) și pe care le-am pus la dispoziție autorităților MAE german la Berlin. În această situație, este de așteptat ca protestele și demersurile să se extindă, pentru că românii din țară și din diaspora știu să fie solidari la greu. Intenționez sa dau curs invitației organizatorilor protestului de la Roma și să fiu prezent acolo la 6 noiembrie 2021! Îi aștept pe românii din Italia să fie prezenți în număr cât mai mare. Sunt convins ca Dumnezeu nu va îngădui acest abuz împotriva familiei Furdui!", mai scrie Titus Corlățean pe Facebook.