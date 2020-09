Fantome.info: Dezvăluiri despre românii bogați și influenți care trăiesc și petrec pe Coasta de Azur

Românii bogați și influenți care trăiesc și petrec pe bani mulți pe Riviera Franceză au motive să tremure de frică. Petrecerile de zeci de mii de euro au început să nu mai fie atât de discrete, iar dovezile vieții trăite în opulență încep să răsară.

Fostul parlamentar Cristian Rizea, un cunoscător intim al anturajelor de români care trăiesc și petrec pe Coasta de Azur a început să publice informații despre cine, cum, unde și pe câți bani petrece în lux. Cât despre sursele de finanțare ale unora dintre aceste personaje, ele sunt documentate, unele de presă, altele de către procurori, scrie publicatia fantome.info

Ca un preambul la aceste dezvăluiri, vă prezentăm unul dintre episoadele descrise de Cristian Rizea, chiar în urmă cu câteva săptămâni, pe 24 august 2020, despre cum s-a petrecut cu prilejul zilei de 23 august, o zi cu încărcătură mai curând comunistă, dar ce se naște din pisică, șoareci mănâncă, după cum dovedesc „influencerii" de pe Riviera Franceză...

Iată ce spune Rizea (postarea inițială se găsește aici.

„Distractia smecherilor imbogatiti pe banii fraierilor de romani a continuat in weekendul care tocmai a trecut , acestia sarbatorind la carciuma ,,La Guerite " din Cannes ziua de 23 august de unde va prezint aceste fotografii facute chiar ieri !

,,Desteapta te romane " a rasunat din nou pe Coasta de Azur fiind una din cele mai solicitate partituri muzicale in aceasta vara de catre smecherii Romaniei !

La petrecerea udata cu sampanii Jeroboam ( 3 litri) Armand de Brignac - Gold Bottle ( 5000 euro/ sticla) au participat Alexandru Nanu ( sageata lui Sebastian Ghita)fiul primarului PSD din Cornu judetul Prahova , Alin Negulescu fosta mana dreapta a lui Puiu Popoviciu pana cand acesta s a autoexilat la Londra , Catalin Lascut finul lui Gabriela Firea si Florentin Pandele care i ar fi acceptat solicitarea de a l nasi dupa ce au primit cadoul de 100.000 euro de la regele spatiilor duty free din aeroportul Otopeni el fiind fiul lui Pavel Lascut fostul sef al Directiei de Supraveghere si Control din Directia Generala a Vamilor ,barosanul taranus Alin Niculae ( sageata lui Florian Coldea ) despre care v am prezentat detalii si in Volumul I ,,Spovedania lui Rizea" ,bunul sau prieten Emil Oprea unul din patronii restaurantului Brasserie din Bucuresti si implicat in niste combinatii penale cu familia fratilor Paunescu si celebra cheltuitoare Alexandra Ghinea ( Lexy) fata lui Nicolae Ghinea un discret si vechi securist transformat dupa revolutie in mare dezvoltator imobiliar el fiind si cel care a infiintat lantul de magazine Nic pe care l a vandut ulterior celor de la Mega Image ! Astazi in asociere cu la fel de discretul miliardar Dan Petrescu ( omul din umbra lui Ion Tiriac) dezvolta un luxos proiect imobiliar chiar pe bulevardul Primaverii langa noul sediu al ambasadei Kuweit !

Ca asa e in tenis....

P.S. Pe langa VIP urile enumerate mai sus , au mai fost cativa romanasi de care vom mai vorbi curand ...."

Fantome.info va publica propriile dezvăluiri despre „influencerii" de pe Rivieră.