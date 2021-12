Fauci bulverseaza America: "Testele PCR sunt irelevante. Vaccinatii cu doua doze sunt la fel ca si nevaccinatii - Omicron e contagios doar 5 zile!"

Anthony Fauci, "comandantul acțiunii" din SUA, consilier pe chestiuni de sanantate al presedintelui Joe Biden, se contrazice singur de la o zi la alta. Dupa ce in urma cu un an nu recomanda masca, apoi a recomandat-o intensiv, a devenit un fanatic al vaccinarii de la inceput, acum bulverseaza America in direct la NBC spunad ca testele PCR nu sunt relevante si ca vaccinatii cu 2 doze sunt la fel ca nevaccinatii.

"Nimeni nu mai intelege nimic. 5 zile de carantina pentru asimptomatici, care sunt contagiosi pana in ziua a 5-a, nu si in a 6-a, dar care cum stiu ca sunt asimptomatici daca testele sunt fals-pozitive iar testele PCR irelevante și nu arata si incarcatura virala, sunt un non-sens dupa cum ne spune chiar Fauci?, Mai aflam ca persoanele dublu vaccinate sunt acum la fel ca si acelea nevaccinate si ca doar cele cu boosterul mai pot fi considerate vaccinate. 'This is a nonsense circus!' (acesta este un circ al nonsensului)", comenteaza cei de la postul de televiziune. Mai jos, principalele afirmatii ale lui Fauci, intreg interviul putand fi urmarit AICI:

"Este foarte clar acum că, initial, persoanele infectate erau puse in izolare 14 zile. Insa, cei mai multi dintre cei care se infecteaza cu Omicron sunt asimptomatici. Ei sunt contagiosi in primele 5 zile, deci atat ar trebui sa stea izolati. Din a 6-a zi, persoanele asimptomatice, se pot intoarce la activitatea lor, chiar daca testul antigen le mai iese pozitiv, ei au o rata foarte mica de contagiozitate..." Fireste ca moderatorul a dorit sa afle cum de afla persoanele asimptomatice ca sunt infectate, daca testele antigen sunt cu o rata mare de eroare, in plus, e penurie de teste antigen in SUA deocamdata, cum a dorit sa afle si de ce personalul medical e considerat contagios 7 zile, in vreme ce celelalte persoane doar 5 zile. "Pentru personalul medical e o decizie interna a CDC, pentru siguranta mai mare, dar la restul s-a observat ca in primele 5 zile sunt mai contagioase si pot raspandi boala, iar in urmatoarele 5 zile, pana in ziua a 10-a au o incarcatura virala foarte mica si nu mai raspandesc. Testele antigen, ca si cele PCR nu spun despre incarcatura virala, ci doar despre prezenta virusului, asa ca nu ne dau o masura a contagiozitatii si raspandirii bolii." Fauci a mai fost intrebat si despre situatia protectiei oferite de vaccin. "Vaccinul actual pentru cei vaccinati cu doua doze nu e eficient la Omicron. Cei vaccinati cu doua doze sunt la fel ca si cei nevaccinati in momentul de fata. O protectie mai mare o ofera doza a treia, doza booster, care retabileste o parte din imunitate, dar si aceasta scade mult dupa primele 3 luni." Sfatul lui Fauci, dat in urma cu cateva zile, a fost ca vaccinarile sa se faca din 3 in 3 luni, acum cu doza booster, iar din martie cu noul vaccin mARN, facut de companiile Pfizer si Moderna pentru noile tulpini ale coronavirusului.