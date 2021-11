Fauci confirmă că vaccinurile scad dramatic imunitatea si ca trebuie din ce in ce mai multe doze de rapel!

Pe 12 noiembrie, Anthony Fauci a participat la emisiunea "The Daily al The New York Times" pentru a discuta despre starea actuală a coronavirusului în SUA.

Potrivit lui Fauci, oficialii observă o scădere a imunității atât împotriva infecției, cât și a spitalizării, la câteva luni după vaccinarea inițială. Expertul în boli infecțioase indicat datele primite din Israel, țară care - a precizat el - tinde "să fie cu aproximativ o lună sau o lună și jumătate înaintea noastră în ceea ce privește epidemia.", mentioneaza New York Times.

"Ei observă o scădere a imunității nu numai împotriva infecției, ci și împotriva spitalizării și, într-o anumită măsură, a decesului, care începe să implice acum toate grupele de vârstă. Nu este vorba doar de persoanele în vârstă", a declarat Fauci. "Se diminuează (n.r. - imunitatea) până la punctul în care vedeți din ce în ce mai mulți oameni care fac infecții și tot mai mulți dintre cei care fac infecții ajung la spital", a declarat Fauci, promovând vaccinul de rapel, ca "unica solutie reală de combatere a virusului".

Potrivit CDC, 58,5 % din populația SUA este complet vaccinată, ceea ce înseamnă că peste 60 de milioane de persoane nu sunt vaccinate, deși sunt eligibile. Dar, în timp ce oficialii din domeniul sănătății avertizează că cei nevaccinați ar fi mai mai expuși riscului în acest moment, experții precum Anthony Fauci spun acum că și persoanele vaccinate ar trebui să fie în alertă maximă, potrivit Yahoo News.