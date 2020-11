Femeia acuzata ca a lovit-o in fata pe Cristina Joia, designer al emisiunii "Visuri la cheie", a fost retinuta de politisti

Femeia banuita de lovirea designerului Cristina Joia, cunoscuta de la emisiunea "Visuri la cheie" de la Pro Tv, a fost retinuta, marti dimineata, dupa ce a fost audiata, in cursul noptii, la Sectia 14 Politie, anunta reprezentantii Politiei Capitalei.

Sambata, Cristina Joia a fost lovita cu un obiect dur intr-un magazin din Sectorul 4 al Capitalei. In urma loviturii, designerul a suferit o fractura de piramida nazala si mai multe taieturi. "La data de 7 noiembrie, in jurul orei 17,00, Sectia 14 Politie a fost sesizata prin apel 112 cu privire la faptul ca in incinta unui magazin din Sectorul 4 a fost agresata o persoana. La fata locului au sosit de indata politistii care au identificat o femeie care a relatat ca a fost agresata fizic de o alta femeie pe care nu o cunoaste", a informat Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB). Persoana vatamata a fost transportata la o unitate spitaliceasca pentru ingrijiri.

Femeia a incercat explice luni seara cum s-a ajuns aici, conform Digi 24.

Reporter: Buna seara! Ce s-a intamplat?

Femeie: Mi-a rupt stergatorul de la masina.

Reporter: Si asta a justificat sa fiti atat de pornita?

Femeie: Nu...

Reporter: Si de ce ati lovit-o?

Femeie: Pentru ca mi-a rupt stergatorul de la masina, m-a injurat...

Reporter: Solutia este sa o lovesti?

Femeie: Nu, nu este o solutie.

Reporter: Iti pare rau? Consideri ca ai gresit? Ati vazut ca ati lasat-o acolo intr-o balta de sange?

Femeie: Nu era nicio balta de sange. Am lovit-o pur si simplu...