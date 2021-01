Femeia care a lucrat 20 de ani ca psiholog la un spital din Targoviste, cu o diploma de licenta falsificata, a fost retinuta pentru 24 de ore

Femeia care a lucrat, timp de 20 de ani, ca psiholog la un spital din Targoviste, in baza unei diplome de licenta falsificate, a fost retinuta in urma audierilor.

In urma audierilor de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, femeia a fost retinuta, pentru 24 de ore. Aceasta este fosta sotie a fostului sef al Politiei Dambovita Sorin Paun, confirma surse judiciare.

Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Romana, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de urmarire penala si criminalistica, au facut, miercuri, doua perchezitii domiciliare in Targoviste, judetul Dambovita, la o persoana banuita de inselaciune si exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati.

"Aceasta este banuita de inducerea si mentinerea in eroare a unei unitati spitalicesti, prin depunerea la dosarul de angajare a unei diplome de licenta falsificate, ce atesta faptul ca ar fi fost absolventa a unei institutii superioare de invatamant, act in baza caruia si-ar fi exercitat profesia de psiholog, in perioada 1999-2019. Totodata, in baza unui atestat de libera practica falsificat, persoana banuita ar fi fost desemnata, prin decizii ale conducerii spitalului, sa faca parte si din comisiile de expertiza medico-legala psihiatrica constituite la nivelul unitatii angajatoare", se arata intr-un comunicat al Politiei Romane.

Sursa citata mentiona ca astfel, persoana respectiva ar fi evaluat cognitiv si neuropsihic pacientii unitatii spitalicesti, personalitatea si mecanismele de adaptare ale acestora, gradul de discernamant, ar fi acordat asistenta de specialitate si ar fi completat 1.381 de fise de observatie/evaluare, doar in perioada ianuarie 2016 - decembrie 2018.

"Prin exercitarea in mod ilegal a profesiei de psiholog (atat ca angajat al spitalului, cat si prin participarea in cadrul comisiilor de specialitate), s-ar fi produs un prejudiciu institutiei angajatoare de 367.990 de lei, reprezentand contravaloarea veniturilor salariale incasate, partial, pentru perioada 2011-2019. Prejudiciul va fi calculat in functie de intregul material probator ce se va administra in cauza", au mai transmis politistii.