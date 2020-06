Femeia cu căpuşa a ajuns la spital: "Toată noaptea am plâns de foame şi de sete. Mi s-au dat două pastile, fără apă"

O pacientă care a cerut ajutor medical după ce a fost muşcată de o căpuşă a devenit suspectă de COVID 19 şi internată în spitalul din Medgidia. Managerul unităţii medicale spune că nici nu trebuia să ajungă aici şi că trebuia tratată la Constanţa, la Spitalul Militar.

Elena Y. a povestit ce a păţit la întoarcerea în ţară cu sistemul medical românesc. La sfârşitul lunii trecute, tânăra a venit cu autocarul din Marea Britanie. Pe drum, maşina s-a defectat şi, timp de câteva ore, toţi pasagerii au stat pe iarbă aşteptând ca şoferul să îi anunţe că îşi pot continua călătoria.

După ce a ajuns acasă, în timp ce era în izolare, a observat pe abdomen o căpuşă. Speriată, după ce au apărut şi frisoanele, a sunat imediat la medicul de familie să întrebe ce are de făcut. „Doamna doctor mi-a spus să sun urgent la 112 pentru că nu este de glumit cu muşcătura de căpuşă. Ceea ce am şi făcut şi m-a preluat o ambulanţă care m-a dus la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa", povesteşte tânăra. „Trebuie să vă ducem la Infecţioase pentru că aţi venit din Anglia", i s-a spus de pe Ambulanţă.

„Am ajuns şi am aşteptat în curte, ca un căţel. Au un aparat acolo, ca un fel de bancomat, unde introduc mâinile cu mănuşi şi îţi iau probe pentru testul COVID. Mi-au luat şi temperatura şi au zis că e OK. După asta, cei de la Salvare mi-au zis: «Te-au trimis la Medgidia». «Aşa de grav este?», am întrebat eu speriată. Nu mi s-a dat o altă explicaţie şi am fost dusă la spitalul din Medgidia", continuă femeia să povestească.

„La Medgidia, am fost ţinută două ore în curtea spitalului. Mi-au luat sânge pentru mai multe analize de a doua zi mi s-a învineţit mâna. După două ore a venit un medic şi mi-a zis: «Ia ridică bluza». Am ridicat-o şi apoi medicul mi-a zis: «Stai liniştită, că nu ai nimica»".

Cu toate acestea, a fost internată la etajul 1, pe Secţia de Chirurgie. Elena povesteşte că aici a trăit un coşmar. „În baie era un coş cu mănuşi folosite, pe paturi fire de păr, iar pe jos numai gândaci. Nu am avut săpun, hârtie igienică ca să nu mai vorbim de dezinfectant într-un spital care tratează cazuri de infecţie cu noul coronavirus. Toată noaptea am plâns de foame şi de sete", retrăieşte tânăra cele îndurate în spital.

Timp de mai multe ore nu i-a deschis nimeni uşa. „Mă întrebam ce caut eu aici. La un moment dat s-a deschis uşa şi a intrat cineva costumat într-un combinezon şi mi-a întins două pastile. «Ia pastilele astea», mi-a spus. «N-am suficientă salivă să le iau», i-am răspuns. «Apă nu aveţi?». «Descurcă-te». Şi a plecat. Mai târziu, unei asistente i s-a făcut milă de mine şi mi-a cumpărat o sticlă de apă", povesteşte pacienta.

A doua zi, i s-a făcut o injecţie şi i s-a mai dat o pastilă. „Eu aşteptam rezultatul testului, pentru că mi s-a zis că la ora 15.00 trebuie să fie gata. O să tac şi să aştept. Da de unde. Sun la Infecţioase. Îmi dau numele şi o fată mi-a zis că testul e gata , ar că nu-mi poate da informaţii prin telefon. Am întrebat-o ce am de făcut mai departe şi ea mi-a zis că trebuie să-i cer medicului din spital să ceară rezultatul testului. M-am dus la asistente şi mi-au strigat să intru în cameră că este un hol plin de COVID şi o să mă îmbolnăvesc. Dar nici după câteva ore nu a venit nimeni la mine. Atunci am ieşit din nou pe hol, dar n-am avut parte de mai multă atenţie", reclamă ea.

Atunci, disperată, şi-a sunat avocatul care le-a cerut medicilor de la unitatea medicală să o externeze întrucât nu au dreptul să o ţină mai mult de jumătate de oră de la aflarea rezultatului, care s-a dovedit a fi negativ. Doar târziu, în noapte, la ora 22.00, pacienta suspectă a fost externată. În acea zi, a primit la micul dejun două felii de pâine cu puţin unt şi brânză, iar la prânz o ciorbă.

Managerul Spitalului Medgidia, Dumitru-Eugen Aglitoiu, după ce a aflat întreaga poveste, spune că pacienta nici nu trebuia să fie trimisă la spitalul din Medgidia. „Dacă era doar o muşcătură de căpuşe şi nu avea şi alte complicaţii, doamna trebuia trimis la secţia de Infecţioase de la Spitalul Militar. Conform protocoalelor, când s-a prezentat la Infecţioase Constanţa, medicii de aici, care tratează în această perioadă doar pacienţi infectaţi cu COVID, trebuia s-o trimită la Infecţioasele de la Spitalul Militar, care are rolul de a trata ceilalţi bolnavi cu afecţiuni infecţioase. Deci, acel spital are o secţie de infecţioase care trebuie să preia toată patologia de infecţioase în afară de COVID", explică managerul Spitalului Medgidia.

El spune că muşcătura de căpuşă este o boală infecto-contagioasă, în timp ce unitatea medicală pe care o conduce tratează doar patologia de organ. „La noi trebuie să ajungă doar infectaţii de COVID cu patologie de organ, adică cei care au probleme cardiologice, de medicină internă, de chirurgie, ORL. NU ştiu de ce-au trimis-o la noi", concluzionează Dumitru-Eugen Aglitoiu.

Pe de altă parte, managerul spune că în sistemul sanitar sunt deficienţe majore. „Îmi doresc să am oameni cu empatie, dar, din păcate, avem carenţe mari pe partea de empatie", spune el Managerul spune că spitalul are magaziile pline cu echipamente medicale şi de protecţie şi că probleme cu aprovizionarea au fost doar la începutul pandemiei. În prezent, la Spitalul Medgidia sunt internate şapte persoane infectate cu noul coronavirus şi aproximativ 20 de suspecţi, care sunt trataţi ca şi cei infectaţi.