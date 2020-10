Femeie disparuta de mai multe luni, gasita ingropata in curtea casei. Variantele luate in calcul de Politie

Cadavrul in stare de putrefactie al unei femei de aproximativ 70 de ani a fost gasit in gradina locuintei sale din comuna Varias, judetul Timis, dupa ce politistii au facut sapaturi in cautarea batranei. Unul dintre copiii acesteia, bolnav psihic, le-a spus politistilor ca mama sa a fost ucisa de fratele sau.

Rude mai indepartate ale femeii au semnalat politistilor disparitia batranei care avea aproximativ 70 de ani. Aceste rude spuneau ca de mai multe luni nu au mai vazut-o. Politistii s-au dus la locuinta femeii, din comuna Varias, judetul Timis, si au discutat cu cei doi fii ai acesteia. Unul dintre ei, bolnav psihic, le-a spus oamenilor legii ca in urma cu cateva luni a vazut-o pe mama lui dezbracata, intr-o anexa a locuintei, si ca el crede ca fratele sau a ucis-o.

Politistii l-au audiat si pe celalalt frate, care a sustinut ca mama sa ar fi plecat in strainatate si ca de atunci nu mai stie nimic de ea. Ulterior, barbatul a fost testat cu detectorul de minciuni, insa acesta nu a trecut testul.

Miercuri seara, politistii criminaisti s-au intors in gospodaria din comuna Varias, unde locuia familia, si au inceput cercetarile. A fost adus un caine de urma si chiar s-au facut sapaturi in gradina locuintei. Politistii au gasit cadavrul femeii, ingropat in gradina. Desi in stare avansata de putrefactie, acesta a fost preluat de medicii legisti care vor incerca sa stabileasca daca batrana a murit din cauze naturale sau a fost ucisa.