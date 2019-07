Fenomen extrem de periculos: Cele mai vechi boli din lume se trezesc la viata

Oamenii de stiinta trag un semnal de alarma foarte important si arata ca in urma incalzirii globale a inceput sa se topeasca gheata Cercul Arctic, iar aici s-au conservat unii dintre cei mai periculosi virusi din istorie. Daca situatia va continua, oamenii se pot lovi din nou de boli care au decimat populatia globului in trecut. Schimbarile climatice topesc permafrostul - un strat de sol inghetat permanent -, iar virusi si bacterii antice se trezesc la viata.

In conditii normale, straturile superficiale de permafrost, cu o adancime de pana la 50 de cm, se topesc in fiecare vara, insa acum incalzirea globala expune treptat straturile mai vechi, asta insemnand ca topirea ghetii ar putea deschide o cutie de boli a Pandorei. Temperatura din Cercul Artic se ridica rapid, de aproximativ trei ori mai rapid decat in restul lumii. Virusii patogeni care pot infecta oameni sau animale ar putea fi conservati in straturi vechi de permafrost si gheata, inclusiv unele care au provocat epidemii globale in trecut. Numai la inceputul secolului XX, peste un milion de reni au murit de antrax.

Jean-Michel Claverie, biolog la Universitatea Aix-Marseille din Franta, a analizat microbii din permafrost si spune ca a gasit multe specii foarte periculoase pentru oameni. „Deocamdata, zonele de permafrost nu sunt foarte locuite, insa daca oamenii vor incepe sa sape aici, pentru a extrage diferite resurse, se poate declansa un adevarat dezastru", avertizeaza Claverie. Potrivit cercetatorilor, faptul ca ar putea exista o continuitate a infectiilor intre oamenii preistorici si cei moderni este un lucru fascinant si totodata ingrijorator.