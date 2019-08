Fifor: Sefii din Politie nu sunt numiti politic! Ce mesaj are pentru cei care vor protesta pe 10 august

Ministrul interimar de Interne Mihai Fifor respinge criticile venite dinspre cetateni, cum ca Politia a ajuns sa nu-i mai poata proteja pentru ca in fruntea ei sunt numiti apropiati ai politicienilor, fara competente.

"Sefii inspectoratelor judetene de politie nu sunt numiti politic, ma bucur ca a venit acesta intrebare", a spus Fifor, in emisiunea lui Marius Tuca la Mediafax.ro, dupa care a vorbit despre profesionistii din MAI. "Am avut videoconferinta cu toti inspectorii-sefi, luni dimineata, am dispus evaluarea. Nu as vrea sa generalizam pentru greselile unor colegi. Sunt peste 200 de ofiteri MAI in teren acolo la Caracal, oameni cu pregatire foarte buna. Ca ei sunt o gramada de alti colegi.

Pe de alta parte, va spun ca intram in fiecare inspectorat de politie in parte si fiecare va fi evaluat ca la carte si cine nu intelege sa-si faca datoria cum are fisa postului si prevede legea pleaca acasa", a adaugat Fifor. Intrebat daca isi doreste sa ramana si dupa interimat la sefia MAI, social-democratul a ezitat: "N-am fugit niciodata de raspundere, dar vom discuta chestia asta".

In ce priveste manifestatia care va avea loc sambata, la un an de la reprimarea violenta a protestului diasporei din 10 august, Fifor a spus ca face schimbari la varful Jandarmeriei. "Pentru a eficientiza activitatea Jandarmeriei, astazi am luat masuri si acolo, adica am schimbat comanda, l-am imputernicit pe generalul Florea la comanda Jandarmeriei, un om cu experienta foarte bogata in domeniul acesta, unul dintre cei 2 generali ai Jandarmeriei Romane. Atat mai are Jandarmeria Romana, 2 generali.

Azi dimineata am facut primul apel si o s-o tin asa pana sambata, facand apel la cei care vor sa protesteze: nimeni nu-i opreste sa protesteze. Rugamintea mea este sa se faca in mod pasnic, civilizat si cu toleranta. Nimeni nu va interveni brutal. Nu oprim pe nimeni sa protesteze. Oricine incearca sa politizeze acest eveniment, nu e cazul. Sa intelegem ca in Romania trebuie sa facem lucrurile ca in orice alta tara. Nu vreau sa ajungem in situatia in care sa fie nevoie de interventia jandarmilor. Rolul jandarmilor e in primul rand sa ii protejeze pe cei care protesteaza", a mai spus Fifor.