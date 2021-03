Fiica artistului Cristi Minculescu (IRIS), printre inculpații scandalului de corupție de la Opera Iași

Pe lista scurtă a persoanelor inculpate oficial în scandalul delapidarii a 5 milioane de lei din bugetul Ministerului Culturii se regăsesc Minculescu Madalina Ioana, fiica vitreagă a artistului Cristi Minculescu (IRIS), contabila Operei Iași, NĂFORNIȚĂ-ȘTEFAN Daniela, și Iațic Aligheri Alin, angajat al Operei.

Beatrice Rancea este încă la audieri la sediul DIICOT. Mandatul de perchezitie dimiciliara a fost emis in scopul descoperirii si strangerii probelor cu privire la infractiunile investigate in cauza, si anume constituire a unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave, complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata, si complicitate la delapidare.