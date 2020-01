Final de proces in dosarul spagii de 6,3 milioane de euro care ar fi ajuns la seful CNAS: DNA cere inchisoare pentru Lucian Duta

Un procuror DNA a cerut, miercuri, judecatorilor de la Tribunalul Bucuresti condamnarea fostului presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Lucian Duta, la o pedeapsa cu inchisoare pentru infractiunea de luare de mita in forma continuata, 4 acte materiale.

Pedeapsa maxima pe care o risca fostul sef al CNAS in perioada guvernarii PDL, in cazul in care este gasit vinovat, este de 12 ani de inchisoare.

Vorbim despre una dintre cele mai ample anchete privind coruptia din sistemul de sanatate. Dosarul s-a judecat relativ rapid, cazul este pe rolul Tribunalului Bucuresti din decembrie 2018.

Acuzat de procurorii anticoruptie de o spaga de 6,3 milioane de euro, Lucian Duta cere judecatorilor sa-l achite. In fata magistratilor, el s-a laudat miercuri cu activitatea sa in fruntea institutiei, a spus ca sistemul de sanatate a devenit imun la fraude in urma decizilor luate in perioada in care conducea CNAS si a acuzat ca DNA protejeaza companiile multinationale.

Pe de alta parte, avocatul lui Duta a atacat denuntatorii din acest dosar, pe afaceristii Radu Enache si Irina Socol.

Pledoaria avocatului si ultimul cuvant al fostului sef al CNAS, in care face acuzatii grave, in text.

Citeste si: Lucian Duta, fostul sef al CNAS, a fost trimis in judecata pentru luare de mita

DNA: Spaga de 6,3 milioane de euro

Potrivit DNA, Duta ar fi primit 800.000 de euro cash si 5.500.000 de euro in cont. Banii reprezentau un comision de 10% din valoarea contractelor IT acordate de CNAS, de la Radu Enache, reprezentantul Hewlett Packard (HP) Romania, si de la Irina Socol, reprezentantul subcontractantului Siveco Romania.

Din punctul de vedere al procurorilor DNA, probele din timpul anchetei dovedesc vinovatia lui Duta, iar in procesul care a durat aproape 1 an nu au aparut lucruri care sa schimbe acest lucru.

"Inculpatul a recunoscut in parte ca a primit niste sume de bani, de comision, pentru a incheia aceste contracte," explica procurorul de sedinta.

Intr-adevar, in timpul anchetei si al procesului, Duta a recunoscut primirea sumei de 5,5 milioane de euro, banii primiti prin cont, deci nu si cei cash, dar potrivit acestuia acestia ar fi fost dati de Enache si Socol ca sponsorizare, pentru o eventuala sustinere politica.

In plus, procurorul DNA cere instantei sa confiste presupusa mita, mentinerea sechestrului asigurator pus pe o parte din averea lui Lucian Duta. Printre acestea: suma de 2.183.820 de euro identificata intr-un cont bancar din Elvetia, un teren cu constructie S+P+4, trei apartamente si un autoturism.

Tribunalul Bucuresti urmeaza sa se pronunte in acest caz peste doua saptamani. Avocatul fostului sef al CNAS spune ca vrea sa depuna si concluzii scrise in acest caz.

Avocat: Este un om valoros

La termenul de miercuri, aparatorul lui Duta a mers doar pe varianta achitarii, chiar daca fostul sef al CNAS a admis ca a primit 5,5 milioane de euro. "Este un om valoros si nu un infractor," spune avocatul.

"Eu sustin ca dl. Duta nu a luat mita. A primit sume de bani, dar nu a luat mita. Nimeni nu a fost cercetat pentru dare de mita in acest caz. Nici Socol, nici Enache. Daca a luat bani cu titlu de dare de mita, cine a dat mita? Infractiunea de dare sau de luare de mita sunt corelative... Socol si Enache nu au fost cercetati pentru dare de mita si nu s-a dat solutie in cazul lor, pentru ca nu au facut denunt. Cei doi nu au fost acuzati. Nici HP Romania nu a fost acuzata," este o parte din pledoaria avocatului.

In plus, Irina Socol ar fi ales sa faca denunturi doar dupa ce ar fi fost "agatata" in mai multe dosare. "Irina Socol a avut 15 dosare si a facut 17 denunturi, ea a fost condamnata acum 4-5 ani de zile, cand nu luase calea denunturilor," a explodat avocatul.

Intr-o demonstratie juridica complicata, avocatul a explicat instantei ca declaratiile date de Irina Socol si Radu Enache ar fi evoluat in functie de procurorul de caz. Daca initial, in declaratiile acestora, care ar fi fost date in calitate de martori protejati, spuneau ca banii pretinsi si primiti de Duta erau pentru obtinerea unui sprijin politic in favoarea incheierii contractelor cu CNAS, ulterior sumele de bani au fost transformate in "comisioane".

Teoria avocatului este ca Lucian Duta a pretins incasarea comisionului pentru sustinerea politica, dar nu pentru ca fostul sef al CNAS sa semneze acte legate de atributiile de serviciu privind contractele dintre CNAS si HP Romania, respectiv Siveco Romania.

"Nu exista nicio proba din care sa rezulte ca dl. Duta a primit banii cu titlul de mita. Concluziile mele sunt de achitare. Nu sunt probe!," spune avocatul, la capatul pledoariei.

Cere anularea anchetei

Pe de alta parte, intr-o alta solicitare inedita, aparatorul lui Duta cere incetarea procesului penal in cazul clientului sau. Motivul: o prevedere din Legea Sanatatii stipuleaza ca in cazul sefului CNAS se aplica Legea responsabilitatii ministeriale.

Astfel ca procurorii DNA trebuiau sa faca o cerere de ridicare a imunitatii ministeriale, inainte de a incepe ancheta in acest caz.

"Stiti ce buget administreaza presedintele CNAS? 8 miliarde de euro. Un ministru nu are asa buget. Legiuitorul a stabilit din acest motiv aceasta protectie. Pentru inceperea urmaririi penale la dl. Duta trebuia sa fie facuta o cerere la presedintele Romaniei, iar procurorii nu au facut acest lucru. Nici dl. Duta nu stia, nici eu nu am stiut pana am citit Legea Sanatatii," explica avocatul.

Contrele cu DNA

Intervine procurorul DNA care precizeaza ca presedintele CNAS nu este membru al Guvernului, dar este asimilat unui membru al Guvernului, cu rang de secretar de stat.

"Legea responsabilatatii ministeriale distinge intre membrii Guvernului si persoanele asimilate acestora," precizeaza DNA, care cere respingerea exceptiei.

Anchetatorul a tinut sa arate instantei ca in cazul lui Lucian Duta sunt mai multe declaratii, nu doar ale Irinei Socol sau Radu Enache, ci si ale altor persoane, dar si documente bancare care dovedesc vinovatia.

In plus, exista un singur martor sub acoperire, si nu doi, cum spune avocatul, marturie care se coroboreaza cu alte probe.

"Aceste probe se coroboreaza cu declaratiile inculpatului care a recunoscut ca a pretins si primit 5 milioane si 500 de mii de euro," subliniaza procurorul.

Duta, ultimul cuvant

In timpul pledoariei avocat-procuror, Lucian Duta a stat in picioare in fata salii de judecata. La finalul disputei juridice, fostul sef al CNAS a aratat ca este de acord cu avocatul sau.

"Singurul lucru important pe care l-am inteles din partea dl. avocat este acela ca adevarul juridic nu este neaparat si adevarul trait de mine," afirma acesta in ultimul cuvant.

Potrivit acestuia, Irina Socol ar fi afirmat intr-una din declaratii ca Duta nu i-ar fi cerut mita si nu ar fi conditionat primirea banilor de semnarea unui act de serviciu. Astfel, el a dat de inteles ca initiativa oferirii banilor ar fi venit din partea firmelor IT.

"Eu am combatut coruptia din sistemul de sanatate, am salvat 300-400 milioane de euro anual, prin implementarea acestor programe informatice, bani care au fost folositi in interesul pacientilor," declara Duta.

Prin activitatea sa, el ar fi pus capat fraudelor din sistem, iar sistemul s-ar fi transparentizat: "Sistemul a devenit impenetrabil la fraude".

"Din punctul meu de vedere, dl. procuror nu are de unde sa stie, dar la DNA sunt dovezi. Dupa parerea mea, DNA-ul a facut orice pentru a proteja companiile multinationale. Ma refer clar la compania HP. Asta era modalitatea lor de a lucra in Romania, este declaratia dl. Georgescu (nu a oferit date suplimentare - n.red.). Ceea ce s-a si intamplat," conchide Duta.

Tribunalul Bucuresti a amanat pronuntarea in acest caz cu doua saptamani. Decizia Tribunalului Bucuresti nu este definitiva, poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti.