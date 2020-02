Firea face sedinta de consiliu: Bugetul, ochelari pentru copii si autobuze pentru Pandele

39 de proiecte se regasesc pe ordinea de zi a sedintei CGMB de vineri, iar printre acestea se numara cel privind bugetul general centralizat propriu al Capitalei pe 2020, unde sunt stipulate venituri totale de 10.044.183.280 de lei.

Cheltuielile totale sunt de 10.051.098.280 lei. Cheltuielile de personal sunt estimate la 1,94 miliarde de lei, dintre care circa 1,1 miliarde pentru institutiile finantate integral din venituri proprii. Sunt prevazute cheltuieli pentru bunuri si servicii in valoare totala de circa 1,96 miliarde de lei.

Pentru Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti este stipulat un buget de 550 milioane lei, pentru Directia Generala de Politie Locala - circa 67 milioane lei, pentru Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane - aproape 53 milioane lei, pentru ALPAB - 108,7 de milioane de lei, pentru Administratia Spitalelor - 421,3 milioane lei, pentru Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic - 42,2 milioane lei, pentru Administratia Strazilor - 199,8 milioane lei, pentru Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic - 173,8 milioane lei.

* Potrivit unui alt proiect de pe ordinea de zi, copiii din Bucuresti, pana in 17 ani, identificati de catre medici specialisti/primari cu probleme de vedere, vor putea beneficia de un sprijin financiar de maximum 500 de lei, in vederea confectionarii ochelarilor.

* CGMB va dezbate si un proiect referitor la aprobarea demararii procedurilor de identificare, negociere si achizitionare a unui teren pentru construirea unei instalatii de tratare termica a deseurilor.

Conform proiectului, achizitionarea terenului va fi supusa aprobarii CGMB. Analiza ofertelor si negocierea achizitionarii terenului va fi facuta de o comisie numita prin dispozitie a primarului general si formata din personal de specialitate din aparatul propriu al acestuia.

* Consilierii generali vor decide si privind un proiect despre darea in folosinta gratuita a 5.845 de truse de prim-ajutor locatarilor din imobilele expertizate tehnic incadrate in clasa I de risc seismic.

Conform proiectului, trusele de prim-ajutor vor fi predate pe baza de proces-verbal ce se va incheia intre Directia Inzestrare Materiala si Situatii de Urgenta si locatarii din imobilele expertizate tehnic incadrate in clasa I de risc seismic care prezinta pericol public si din cele incadrate in clasa I risc seismic.

* Un alt proiect prevede ca se aproba declansarea procedurilor de expropriere pentru un teren de 1.992 mp de pe Soseaua Giurgiului nr. 164 C, unde Primaria Sectorului 4 vrea sa amenajeze spatii verzi si parcari. Despagubirea pentru terenul respectiv este prevazuta la 1.561.177 lei, in baza raportului de evaluare intocmit de un expert autorizat ANEVAR.

* CGMB ar putea aproba demararea procedurilor pentru amenajarea unui parc in Prelungirea Ghencea. Un proiect de pe ordinea de zi stipuleaza ca se imputerniceste primarul general, prin aparatul de specialitate, sa intreprinda demersurile necesare pentru obtinerea terenurilor necesare realizarii parcului, terenuri ce reprezinta sectiuni din serele ce au apartinut IAS Bradagiru Horticola 1 Mai.

* Denumirea de Piata Alexandru Pesamosca ar putea fi atribuita spatiului public situat la intersectia dintre strada Vasile Nitu, strada Emil Racovita si Bd. Alexandru Obregia, conform unui proiect de hotarare.

* In atentia consilierilor generali se mai afla un proiect privind asocierea cu Voluntari pentru achizitia a 36 de autobuze electrice. In referatul de aprobare al proiectului se precizeaza ca orasul Voluntari a depus doua cereri de finantare in cadrul unui apel de proiecte POR, iar pentru achizitia lor AMPOR solicita incheierea unui acord de Orasul Voluntari si UAT-urile pe teritoriul carora traverseaza traseele specificate in proiectele de achizitie a autobuzelor electrice. Acordurile de parteneriat nu implica contributie financiara din partea Municipiului Bucuresti.

* Nu in ultimul rand, pe ordinea de zi sunt proiecte privind conferirea titlului de cetatean de onoare al Capitalei Corinei Chiriac, Mirabelei Dauer, Didei Dragan si Angelei Similea, in semn de recunostinta pentru contributia avuta la evolutia muzicii usoare romanesti, precum si unui numar de 11 personalitati medicale, "pentru merite deosebite in domeniul ocrotirii sanatatii populatiei si pentru contributia reala adusa prestigiului scolii romanesti de medicina pe plan international".