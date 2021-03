Flavia Groșan răspunde aspru: "Nu am apărut din spuma mării, am făcut cercetare. Acum nu mai am timp, vindec oameni!"

Flavia Groşan, medicul care a împărţit ţara în două cu declaraţiile sale controversate, se apără şi spune că ea nu a apărut din spuma mării, ci a făcut cercetare de calibru, dar acum nu mai are timp de ştiinţă.

„Doamnelor si domnilor, vorbiți de studii clinice. Eu nu am apărut din spuma marii. Eu am făcut cercetare de mare calibru ca Principal Investigator in multe studii clinice de mare anvergura internațională. Acum folositi acele medicamente, iar eu am fost acolo, cum unii nu vor fi niciodată in viața asta. Toate se fac la timpul lor. Acum nu mai am timp de știința. Acum folosesc ce am învățat din ele, aplic si vindec oameni. Va pupa mama!

PS: Hai, gata cu vorbăria. Intru pe front. Acolo se câștiga bătăliile. Nu cu un ochi pe Netflix si cu altul pe pagina de FB a doctoriței afurisite din Oradea sa vedem ce a mai postat pe pagina. :)))))", a scris dr. Flavia Groşan, pe pagina de Facebook.