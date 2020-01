Fost pompier dezvăluie cum funcţionează ISU Dolj cu 101 de angajaţi rude între ei: „La intervenţie merg proştii"

Ministrul de Interne Marcel Vela a trimis Corpul de Control la Craiova în cursul zilei de marţi, 14 ianuarie, pentru a verifica modul în care şi-au angajat comandaţii de la ISU Dolj copiii, fraţii, verii sau nepoţii. Un fost pompier a explicat cum a început totul, dar şi cum s-au făcut la Craiova restructurările în 2011.

Claudiu Ciucă a lucrat ca subofiţer în cadrul ISU Dolj în perioada 2006 - 2011. "Eu am dat concurs, am luat şi am intrat în sistem. Nu a fost bine, că nu aveam pile şi s-a văzut în 2011 când s-au făcut restructurările. M-au dat afară fără să am cea mai mică abatere", povesteşte după 9 ani fostul pompier Ciucă.

"La intervenţie merg proştii"

"Noi am fost 36 de comandanţi de echipaj. Toţi am avut aceeaşi problemă. Adică, eu am fost subofiţer care, în aprecierea de serviciu, atunci, în 2011, când trebuia să ne dea afară, mi s-a spus că subofiţerul prezintă deficienţe în conducerea operaţiunilor de intervenţie şi întocmirea proceselor verbale de după intervenţie. Toţi cei 36 de comandanţi de echipaj am avut aceeaşi problemă. Niciunul n-a avut altceva. Toţi cu punct şi cu virgulă, toţi am fost copy-paste...Sunt foarte mulţi piloşi. Sunt copii, foarte mulţi fini, nepoţi, veri... Colonelul Florea... şi inspectorul şef are copilul. L-a avut la Bucureşti, din ce ţin eu minte, s-a transferat la Craiova. Are o grămadă de fini. Colonelul Mariş are copilul. Colonelul Stănăşel a avut copiii, şi-a dat demisia. Şi pe la Băileşti câţi sunt... comandanţi de echipaje, comandantul Detaşamentului... Numai piloşi. Când eram în timpul acela, în 2011, erau oameni care după şase ani, atunci când am plecat eu, nu aveau nici măcar o intervenţie la incendiu sau la un accident, la o salvare. Nu aveau pentru că erau piloşi care erau puşi să stea mai deoparte, să nu aibă nicio problemă pentru că nu se descurcau, nu aveau condiţie. Ziceau..vin' la tata, te angajează tata la pompieri, îţi dă salariu, nu trebuie să mergi tu la intervenţie, la intervenţie merg proştii că ei se bagă în faţă şi n-au nicio problemă... Aşa e sistemul, merge pe pile!", a povestit Claudiu Ciucă, fost subofiţer la ISU Dolj.

"Sunt foarte mulţi care nu vor să vorbească pentru că le este ruşine, le este teamă, le este greu să vorbească, dar şi ei ştiu sistemul şi ştiu cum au plecat. Pentru că aşa e sistemul: nu ai pile, pleci. În ţara românească aşa se întâmplă: nu ai pilă, eşti dat la o parte. Nu contează ce faci, dacă te comporţi frumos, dacă faci cinste uniformei pe care ai purtat-o. Contează că a rămas X, Y, care e tata, copilul, vărul, care e nepotul, finul, naşul...Ei au rămas" , a spus Claudiu Ciucă.

ISU Dolj are 774 de angajaţi, iar 101 sunt rude între ele: 18 ofiţeri (9 cu funcţii de conducere) şi 83 subofiţeri (4 cu funcţii de conducere).

Ministrul Vela a cerut Corpului de Control un raport amănunţit care să arate exact cum s-au făcut aceste angajări.

Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a ieşit public şi le-a luat apărarea angajaţilor ISU: "Inspectorul general al IGSU, general Dan Iamandi, are şi el soţia în rândul angajaţilor instituţiei. Se pune şi semnul întrebării asupra credibilităţii acestuia care este la capul instituţiei care verifică aceste aspecte în ţară. Domnul general Iamandi, un militar cu carieră de 30 de ani, s-a căsătorit cu o angajată al ISU Iaşi în cursul anului 2017. Aceasta era deja angajată de ani de zile în cadrul inspectoratului respectiv, unde dânsul era inspector şef. După căsătorie, domnul general s-a mutat la Bucureşti, ocupând funcţia de inspector general, iar soţia acestuia a rămas la Iaşi în cadrul ISU Iaşi, chiar dacă el ar fi avut puterea, şi posibilitatea, să o transfere la sediul IGSU din Bucureşti, ca să fie aproape de el, însă în doi ani de zile acesta nu a făcut acest lucru. Oare ce soluţie aveau cei doi că să fie totul alb imaculat din punctul de vedere al unora? Să fie dată doamna afară din inspectorat? Să divorţeze? Să plece domnul inspector general din inspectorat?... Oamenii se cunosc, se împrietenesc, se căsătoresc, unii devin naşi alţii devin fini, totul în interiorul instituţiei sau al firmei, după ce aceştia au fost deja parte din respectivă instituţie. Oare ce soluţii există care să ducă la mulţumirea criticilor din media şi a celor care comentează lucrurile fără să cunoască povestea din spate sau realitatea situaţiei? Să emitem o lege care să interzică relaţiile de prietenie, căsătoriile şi orice altă interacţiune, cu excepţia relaţiilor strict profesionale, între angajaţii unei instituţii şi să punem după aceea pe unii care să urmărească angajaţii, şi să raporteze superiorilor, că să putem lua măsurile la timp înainte de a se sesiza vreun jurnalist şi să înceapă să atace instituţia şi angajaţii ei? Va daţi seama cred că stfel de demersuri nu ar fi constituţionale şi nici corecte din oricare punct de vedere şi ar crea o vânătoare de vrăjitoare fără sfârşit.", a scris Secretarul de Stat pentru situaţii de urgenţă, Raed Arafat.