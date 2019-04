Fostul preot Cristian Pomohaci va fi adus cu mandat in fata judecatorilor

Cristian Pomohaci va fi adus in fata judecatorilor, la termenul fixat pentru data de 5 iunie, cu mandat, potrivit solutiei de luni a instantei. Decizia a fost luata in dosarul privind recunoasterea vinovatiei pentru acuzatia de evaziune fiscala.

Magistratii de la Tribunalul Mures au dispus recitarea lui Cristian Pomohaci cu mandat de aducere cu executare, dupa ce acesta nu s-a prezentat, luni, la sedinta de judecare a dosarului de recunoastere a vinovatiei.

„Acorda un nou termen de judecata. Recitarea inculpatului cu mandat de aducere cu executare in fapt potrivit art. 265 alin. 1 Cod Procedura Penala de la adresa indicata. Stabileste urmatorul termen de judecata la data de 05 iunie 2019 ora 09, domnul avocat neformuland obiectiuni cu privire la termenul si ora stabilita", se arata in solutia pe scurt, publicata, luni, pe portalul instantei.

De altfel, Pomohaci nu s-a prezentat nici la termenele anterioare, anuntand ca are unele probleme medicale, motiv pentru care magistratii au decis, in luna martie, emiterea unei adrese catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov „pentru a comunica la dosarul cauzei daca inculpatul Pomohaci Cristian Dorin a fost sau este internat la aceasta unitate medicala, in caz afirmativ in ce perioada s-a aflat internat si sub supravegherea carui medic s-a aflat, precum si scopul internarii".

Fostul preot Cristian Pomohaci a recunoscut, in luna septembrie 2018, acuzatiile de evaziune fiscala si a semnat un acord de recunoastere a vinovatiei. La data respectiva, Parchetul General a precizat ca pedeapsa la care au cazut de acord fostul preot si procurorii este de un an de inchisoare cu suspendare.

„Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si, in conformitate cu dispozitiile art. 478 - 484 din Codul de procedura penala, au semnat un acord de recunoastere a vinovatiei cu inculpatul Pomohaci Cristian Dorin avand ca obiect recunoasterea comiterii faptei si acceptarea incadrarii juridice pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala, respectiv savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (11 acte materiale)", a transmis Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, intr-un comunicat de presa remis in 19 septembrie.

Anchetatorii l-au acuzat pe fostul preot ca, intre ianuarie 2012 - octombrie 2017, a declarat la Fisc venituri mai mici, din cedarea folosintei unor locuinte pe care le detine, decat cele obtinute in realitate. Suma nedeclarata se ridica la 684.487 lei, echivalentul a 152.883 euro, aferenta unui numar de 11 imobile. Prejudiciul adus bugetului general consolidat este de 136.572 lei, din 114.687 lei reprezinta impozit pe venit, iar21.885 lei, contributia asigurarilor sociale de sanatate.

Cristian Pomohaci a achitat in totalitate prejudiciul, anunta procurorii. Pedeapsa stabilita ca urmare a acordului dintre procuror si fostul preot pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata este de un an inchisoare cu suspendare.

„Acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat cu inculpatul stipuleaza, totodata, interzicerea, ca pedeapsa complementara, a exercitarii drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau orice alte functii publice si de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat pe o perioada de 2 ani de la ramanerea definitiva a sentintei, precum si interzicerea ca pedeapsa accesorie a exercitarii drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau orice alte functii publice si de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, de la ramanerea definitiva a sentintei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale", a aratat Parchetul General.

Pe durata termenului de supraveghere, Cristian Pomohaci are interdictia de a parasi teritoriul Romaniei fara acordul instantei. Dosarul si acordul de recunoastere a vinovatiei au fost trimise Tribunalului Mures. Dosarul a fost inregistrat la instanta in data de 25 septembrie si se afla la cel de-al saselea termen de judecata.