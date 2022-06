Fraudele de la OTP Bank. Doi angajați au fost puși sub acuzare de DIICOT!

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) instrumentează modul în care au fost devalizate conturile offshore-ului Paxum Inc de la OTP Bank. Dosarul s-ar putea dezvolta cu multe surprize pentru cei implicați într-o afacere de câteva milioane de dolari.

Procurorii DIICOT au stabilit, în urma anchetei, că liderul grupului infracțional a fost basarabeanca Raisa Ladin, soacra actriței Dalida din serialul Las Fierbinți, ajutată de cei doi fii ai ei, avocați și executori judecătorești. Offshore-ul Paxum Inc din Belize a fost vizat în România de un dosar penal instrumentat de Parchetul General pentru evaziune fiscală în industria videochat-ului. Într-un final procurorii au clasat acest dosar.

În afară de cei menționați mai sus NewsOnline a descoperit că în dosarul în care DIICOT a cerut arestarea preventivă a Raisei Ladin, aflată acum în arest la domiciliu, au pus sub acuzare și angajați ai OTP Bank (foto, sursa Ziarul Bursa) pentru că au făcut plăți din conturile Paxum Inc de la OTP Bank către conturile indicate de membrii "rețelei" condusă de Raisa Ladin.

NewsOnline.ro a solicitat oficial DIICOT să comunice dacă în dosarul DIICOT - Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, având nr.598/D/P/2022, în care s-a cerut arestarea preventivă a Raisa Ladin, sunt vizați și angajați ai OTP Bank. În ăspunsul trimis, DIICOT a confirmat că doi angajați ai OTP Bank au calitatea de inculpat, susținând că nu poate oferi mai multe detalii în această direcție.

Într-o încheiere a Curții de Apel București din 18 mai, pronunțată în acest dosar și obținută de NewsOnline.ro, se regăsește informația că OTP Bank a făcut un denunț la DIICOT referitor la "cazul Paxum".

În acest context NewsOnline.ro a solicitat oficial OTP Bank să comunice un punct de vedere referitor la modul în care au descoperit frauda din interiorul băncii și dacă denunțul formulat la parchet vizează anumite persoane din interiorul băncii. NewsOnline.ro va publica răspunsul băncii de îndată ce acesta va fi primit.

În ceea ce privește ancheta DIICOT, procurorii de la combaterea crimei organizate au descoperit că rețeaua condusă de Raisa Ladin a devalizat conturile Paxum Inc folosind acte false. Raisa Ladin a fost prezentă la începutul lunii iunie în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție unde s-a judecat contestația ei împotriva prelungirii arestului la domiciliu, dezbateri la care NewsOnline.ro a asistat.

În fața Instanței Supreme, Ladin a făcut declarații spectaculoase, sugerând că acest caz "Paxum - OTP" ascunde încă multe secrete. "Eu am recunoscut ce am făcut. Am luat și eu o parte. Nu eu sunt principala beneficiară a banilor", le-a spus Raisa Ladin magistraților care într-un final au admis parțial contestația ei.

"În acest sens, funcționarii OTP Bank, printre care și ####### ##### #####, administrator de cont în cadrul OTP Bank România-Sucursala Buzești, respectiv CIOLOVIC - ######## ###### - ########, director sucursală, au acordat eficiență economică și juridică unor documente contradictorii, cum ar fi contractul de mandat cu titlu oneros din 10.10.2015 în condițiile în care ##### ##### le-a pus la dispoziție procuri apostilate datate ulterior (2017, 2019, unele false, altele autentice dar nevalabile, ca urmare a depășirii perioadei de valabilitate) în care se arăta că mandatul este gratuit, acesta fiind numai un exemplu de situație în care aveau obligaţia de a refuza plățile, așa cum LIBRA BANK a procedat într-o situație identică, context în care a solicitat în conformitate cu dispozițiile Legii și Regulamentului BNR nr 2/2019 furnizarea de documente justificative/informații suplimentare, în baza cărora au refuzat plata, deși nu avea "tabloul" complet al multiplelor tranzacții ordonate de ##### ##### într-o perioadă scurtă de timp", se arată în încheierea Curții de Apel București din 18 mai 2022.