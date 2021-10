Frica românilor bolnavi de Covid să meargă la spital și de ce preferă să se trateze acasă. Cum e situația similara in SUA unde pacienții filmează cu telefoanele

Cifrele oficiale legate de noile cazuri Covid înregistrate zilnic sunt subestimate, deoarece mulți români nu raportează Direcției de Sănătate Publică (DSP) atunci când se infectează și preferă să se trateze singuri, acasă.

Medicul infecționist Ion Alexie, aflat in SUA, crede ca are o explicatie. El spune că pacienții aleg să evite internarea din cauza condițiilor din spitale și a regulilor absurde care le sunt impuse atunci când sunt spitalizați in Romania, fata de situatia similara din SUA. El identifică trei motive principale pentru care bolnavilor Covid le este frică să meargă la spital:

1. Li se iau telefoanele și astfel li se blochează comunicarea cu familiile - în acest fel pierd suportul moral oferit de cei dragi în timpul bolii. Telefoanele sunt reținute pentru ca ei să nu poata filma unele posibile nereguli care se întâmpla în timpul internărilor. Măsura este și în detrimentrul sistemului de sănătate, pentru că greșelile și carențele sistemului rămân ascunse publicului, rămân secretele spitalelor și niciodată nu pot fi rezolvate dacă nu sunt știute. Familiile nu pot alerta personalul medical atunci când starea de sănătate a unui bolnav se deteriorează clinic în salon și astfel se pot pierde minute și chiar ore prețioase, ceea ce duce la agravarea bolii, în multe cazuri.

2. Unii medici ascund pacienților și familiilor informații despre tratamentul care li se oferă si despre rezultatele investigatiilor clinice și paraclinice. În multe spitale din Romania pacienții nu știu cu ce medicamente sunt tratați și se simt prizonieri. La fel și familiile lor, care de multe ori nu au vești despre pacienți, nu știu dacă se simt bine sau rău, sau chiar dacă mai sunt în viață.

3. De multe ori, personalul medical evită să recunoască faptul că nu au medicamentele din protocolul pentru tratarea pacienților Covid, iar bolnavii se simt neglijați și mințiți. La fel și familiile lor.

"Acestea sunt principalele cauze care au determinat un mare procent din populație să nu mai aibă încredere în sistemul sanitar. Până ce problemele nu vor fi rezolvate, oamenilor le va fi în continuare frică să se interneze în fazele incipiente ale bolii și vor sta acasă, în speranța că se vor face bine - dar, de multe ori, starea lor se înrăutățește și ajung la spital prea târziu", spune Alexie.

Medicul face o paralelă cu spitalele din Statele Unite, unde pacienții pot folosi telefoanele și pot iniția apeluri video prin care comunică nestingheriți cu familiile. "Chiar și cei care sunt în stare gravă sunt ajutați de personalul medical să intre în videoconferință cu familiile lor, ori de câte ori este posibil". Chiar dacă înțelege situația din spitalele românești, supraaglomerate și depășite din punct de vedere al personalului medical, Alexie spune: "Asta nu scuză faptul că pacienților le sunt luate telefoanele. Iar dacă pacienții vor filma neregulile din spitale, este foarte bine. Aceste nereguli trebuie reparate și dacă nu se știe despre ele, sistemul sanitar din România nu va progresa niciodată".