Gabriela Firea o pune pe Dana Budeanu pe listele PSD la parlamentare. Aparitia la Antena 3 a fost platita de PSD Bucuresti

Gabriela Firea, liderul organizaţiei PSD Bucureşti, i-a oferit Danei Budeanu un loc eligibil pe listele partidului la alegerile parlamentare din toamnă, avand aprobarea lui Marcel Ciolacu, presedintele social-democratilor. Budeanu este una din "investitiile" viitoare ale PSD, dupa ce mai multi membri au "defectat" la PNL inaintea si dupa motiunea de cenzura esuata. Ciolacu isi propune sa atraga nume rasunatoare in partid, mai ales din zona influencerilor.

Dupa ce Dana Budeanu a acceptat propunerea Gabrielei Firea, aceasta din urma i-a cerut ca sa apara intr-o emisiune de impact maxim pentru a se testa reactia telespectatorilor din alt mediu in afar de Youtube, acolo unde vlogerita are un serial de succes: "Verdict". Budeanu a refuzat pana acum sa mai apara la posturile tv dupa ce a plecat cu scandal de la ProTV. A refuzat si in alte randuri invitatia lui Mihai Gadea, insa de data asta, la cererea Gabrielei Firea - care a aranjat interviul cu Gadea si l-a platit din spatiul de emisie cumparat de PSD Bucuresti - a acceptat. Iar audienta a fost maxima, ratingul fiind aproape de 5.00, ceea e e destul de mare mai ales pentru o perioada de concedii.

Asa ca, la randul ei, dupa ce si-a explicat succesul de pe Youtube, Dana Budeanu a făcut campanie total nemascata pentru Gabriela Firea la Antena 3, sub privirile aprobatoare ale lui Mihai Gadea, la randul lui, sustinator infocat al actualului primar al Capitalei, nu de putine ori acesta avand-o ca invitata in care o "spala" de incompetentele evidente. Interviul a fost pe timpul electoral al PSD, iar Antena 3 e abonată la reclame plătite de Primăria Capitalei din bani publici. Totusi, pentru ca era prea cusut cu ata alba, la jumătate emisiunii, după ce Budeanu a început să o laude intens pe Firea, Gâdea a cerut în regie ca interviul să fie marcat ca „dezbatere electorală".

Decizia finală în legătură cu candidatura Danei Budeanu va fi luată, totusi, în funcţie de rezultatul alegerilor locale. În cazul în care Gabriela Firea va câştiga un nou mandat de primar general, va avea libertate totală pentru alcătuirea listelor PSD Bucureşti la alegerile parlamentare. Firea a făcut singură şi lista PSD pentru Consiliul General, cu Petre Roman şi Mitică Dragomir. Dacă va pierde, situaţia se schimbă.

Si anul trecut, Gabriela Firea a insistat ca PSD să-i ofere Danei Budeanu un loc eligibil la alegerile europarlamentare, însă Liviu Dragnea s-a opus. Era perioada în care Gabriela Firea intrase în dizgraţia liderului PSD, aflat atunci în stare de libertate. Firea o vede pe Dana Budeanu ca o contrapondere la Rareş Bogdan, susţin surse din PSD. Dana Budeanu, la randul ei, îl ironizează constant pe Rareş Bogdan numindu-l "Ruj Roz" si, fiind specialista in vestimentatie, ii contesta acestuia mai mereu imbracamintea si carcaterul metrosexual.