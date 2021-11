Gard electric pentru ursi - solutia practica pentru animalele salbatice

Locuintele amplasate in zonele de munte impun necesitatea unei atentii deosebite asupra unor detalii ce tin de siguranta locatarilor si a animalelor domestice. Ursii sunt din ce in ce mai prezenti in locurile populate de oameni. Desi poate parea absurd, acest fenomen este chiar „normal" tinand cont de modul negativ in care ecosistemul si-a schimbat cursul. Pentru a se proteja de aceste animale periculoase, oamenii apeleaza la diverse solutii, precum este si cazul unui gard electric pentru ursi.

Frecventa crescuta cu care ursii ajung in apropierea caselor sau chiar in orase ii sperie pe multi dintre oamenii care au locuinte in astfel de zone. Ursii sunt animale salbatice care, in cautare de hrana, se indreapta catre zonele locuite de oameni. In speranta ca vor gasi ceva de mancare pot face ravagii sau chiar si victime umane sau animale.

Animalele domestice, precum cainii, pisicile, vacile, oile sau caii pot fi speriate de intrusi de acest gen. Pe langa faptul ca le vor crea o stare de temere, animalele domestice pe care le aveti in curte pot fi atacate sau chiar ucise. In fata unor astfel de riscuri, oamenii gasesc solutii practice si deloc costisitoare pentru a-si asigura un nivel ridicat de protectie.

De asemenea, o alta categorie de persoane care apeleaza foarte des la un gard electric care sa tina ursii la distanta este compusa din proprietarii de ferme. Unele persoane nu locuiesc in proximitatea fermelor, ci se afla in zona doar pe timpul zilei, cat sa asigure hrana si apa necesare animalelor pe care le cresc. Pe timpul noptii, cand de altfel este si momentul oportun pentru ca ursii sa isi faca aparitia, animalele din ferme au nevoie de o siguranta sporita.

Cresterea animalelor este, in realitate, o adevarata afacere. Proprietarii fermelor investesc in animale domestice si in cresterea acestora pentru ca, de pe urma lor, sa isi poata realiza veniturile. Pentru a va proteja sursa de venit, gardurile electrice impotriva animalelor salbatice sunt un real beneficiu.

Cum functioneaza un gard electric pentru ursi?

Gardurile electrice nu sunt create pentru a rani nici animalele domestice si nici pe cele salbatice. Astfel, sub impulsul generatorului se vor transmite socuri catre ursi care sa ii tina la distanta. In urma acestor impulsuri, ursii nu vor fi tentati sa se apropie de perimetrul imprejmuit de gardul electric, ci vor sta la o distanta sigura pentru dumneavoastra si animalele de pe proprietate.

Un gard electric pentru ursi este similar unui gard clasic doar ca ofera o functionalitate crescuta. Conceput pentru a rezista in timp si pentru a nu necesita interventii in reparatii constante, gardul electric este solutia ideala pentru toate persoanele care vor sa preintampine o experienta inspaimantatoare cu animalele salbatice.

Generatorul electric transmite prin intermediul unor benzi sau fire impulsurile pe tot perimetrul imprejmuit. Astfel, certitudinea ca sunteti in siguranta este in procentaj maxim pentru ca pe toata suprafata firelor se transmite acelasi nivel de impuls. Modelele de generatoare de impulsuri sunt diferite si se vor alege in functie de cerintele dumneavoastra, in raport cu scopul principal pentru care doriti sa montati gardul electric.

Nevoile clientilor au determinat inventarea acestei solutii practice. Acum multi ani in urma, in perioada in care ursii nu erau nevoiti sa ajunga in comunitati pentru a-si asigura hrana, gardurile electrice erau aproape inutile. O data cu intensificarea fenomenului, Agroel Ectrosistems SRL a identificat cea mai buna varianta pentru a raspunde cat mai bine cerintelor clientilor: gardurile electrice care sa tina animalele salbatice la distanta. Analizarea pietei si a principalelor nevoi ale oamenilor sunt indicii pe care s-au format ipotezele celui mai bun rezultat in mentinerea animalelor domestice si a locuitorilor in siguranta.

Alege un fir gard electric potrivit pentru nevoile tale

Gardurile electrice au diferite scopuri si destinatii pentru care sunt create. In cazul gardurilor realizate cu scopul de a tine ursii la distanta, s-au luat in calcul toate posibilitatile pentru ca acestea sa dea roade. Astfel, se cunoaste foarte bine ca ursoaicele exploreaza si isi cauta hrana alaturi de puilor lor. Pentru ca oamenii sa fie complet asigurati, gardul electric pentru ursi are fire electrice cu impulsuri pozitionate la diverse inaltimi pentru a opri atat puii, cat si ursii de dimensiuni mari.

Intreg sistemul trebuie ales in functie de principalele nevoi ale proprietarilor. In acest sens, va puteti face un scurt clasament al celor mai mari pericole sau riscuri fata de care doriti sa va protejati, iar ceea ce ocupa locurile fruntase va determina gardul pe care trebuie sa il alegeti. La fel de bine chiar si un simplu fir pentru gard electric trebuie ales in functie de nevoile cele mai urgente.

Spre exemplu, se propun doua tipuri de fire pentru gardurile electrice: unul pentru animalele salbatice si unul pentru animalele domestice. Gardurile cu tensiune se pot folosi si pentru a evita riscul ca animalele domestice sa nu evadeze si tocmai datorita acestui motiv s-au realizat doua modele. In cazul animalelor salbatice, firul pentru gard trebuie sa fie puternic si rezistent. Rezistenta firului este masurata in kilograme, astfel, in cazul mentionat anterior, s-a constatat ca este necesar un fir care sa aiba o valoare mai mare de 100 de kilograme.

Pe de alta parte, in cazul animalelor domestice, un fir gard electric poate avea si valori mai mici, fiind suficiente pentru a proteja. Expertii considera ca este suficienta maxima valorii de 100 de kilograme pentru a oferi o eficienta crescuta si o protectie completa.

Foarte relevanta este, de asemenea, si rezista electrica a firului. Comparativ cu cea mentionata anterior, rezistenta electrica se raporteaza la pierderea impulsurilor electrice. Generatorul va transmite prin aceste fire o anumita intensitate in impulsuri, insa trebuie sa stiti ca daca rezistenta electrica a firului este mica, cu atat este mai mica si pierderea de energie.

In cazul in care sunteti la prima achizitie de acest tip, avantajul este ca veti gasi suficiente informatii cu ajutorul carora sa va documentati. Lungimea firului, animalele carora se adreseaza, rezistenta la rupere si rezistenta electrica sunt doar cateva dintre exemplele de detalii tehnice pe care le puteti studia inainte de a cumpara.