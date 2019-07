Gheorghe Dincă a fost a dus din nou la Casa Grozei!

Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul dispariției Alexandrei, fata de 15 ani din Olt, a fost adus duminică dimineața de Poliție din nou la casa în care se presupune că a avut loc crima. Forțele de ordine păzesc zona, având în vedere tensiunile de seara trecută când oamenii sau strâns la poartă.

Gheorghe Dincă a fost adus cu o dubă a Poliției, acesta aflându-se în custodia forțelor de ordine în baza unui mandat de arestare emis sâmbătă de Tribunalul Olt. Pentru a evita vreun conflict, în fața casei se află mai mulți polițiști. Între timp, căutările continuă pe lacul aflat în apropierea casei.

Gheorghe Dincă, suspectul principal în cazul dispariţiei fetelor din Caracal, a refuzat să recunoască orice faptă. În faţa procurorilor, acesta a susţinut că este nevinovat. Potrivit stiripesurse.ro, acestea sunt declaraţiile date de Gheorghe Dincă în faţa procurorilor DIICOT:

„Nu sunt de acord cu încadrarea juridică a faptelor.

Nu recunosc faptele pentru care sunt cercetat.

Mi s-a prezentat fotografia numitei M. Alexandra Mihaela CNP 6xxxxxx și declar că nu o cunosc.

Nu am văzut-o niciodată.

Nu am transportat-o niciodată pe aceasta cu autoturismul.

Dețin un autoturism marca Renault Megane cu număr de înmatriculare OT48..., de aproximativ doi ani de zile.

Joi, în data de 25.04.2019, la ora 07.30 am fost în oraș, la piață, cu autoturismul și am cumpărat niște roșii.

M-am apucat de lucru apoi, dezmembrare de motoare, piese și utilizarea cuprului și aluminiului obținut pentru vânzare.

Le-am încărcat în saci și în camioneta marca Fiat 4×4 cu număr de înmatriculare de România xxx litere.

Asta a durat până la ora 21.00-22.00. Am dat foc la niște haine ca să mă protejez de țânțari. Le-am lăsat fumegând. Cred că în jur de ora 20.00 am făcut focul. Nu știu dacă i-am deranjat pe vecini. Și ei fac fum în curte.

Nu am mai plecat cu mașina de acasă.

După aceea m-am culcat și m-am trezit la ora 06.00, când au venit polițiștii la percheziție.

Miercuri, în data de 24.07.2019 m-am trezit dimineața și am fost până în oraș, am luat lapte bătut și am venit acasă.

Am dezasamblat piese și motoare și am recuperat cupru și aluminiu.

Am făcut asta până în jurul orei 12.00, când am plecat să duc o piesă unei persoane din Osica, care stă la penultima casă dinspre xxxx. Era vorba de un motoraș de 13 Cp. M-am dus cu autoturismul Renault Megane cu număr de înmatriculare OT48....

Am deținut un service auto până în 2000.

După aceea m-am întors acasă și am continuat să dezmembrez piese.

Am făcut asta cam până la ora 22.00 și apoi m-am culcat.

Dorm de obicei în camera de jos", a declarat Gheorghe Dincă.