Ghete si cizme de nelipsit din tinutele sezonului

Doar pentru ca vremea este gri in timpul iernii asta nu inseamna ca si tinutele tale trebuie sa fie la fel. Adauga culori stralucitoare si modele noi in garderoba ta de iarna cu aceste ultimele modele de ghete si genti care sa iti completeze tinutele de iarna. Unele sunt practice, iar altele mai putin, dar ai garantia ca obtii toate complimentele atunci cand te aventurezi cu curaj afara.

Iata mai jos cele cateva modele pe care trebuie sa le ai iarna asta, si care te vor ajuta in caz de viscol, dar si cand te vezi cu el in oras, pentru o plimbare in parc!

Ghete cu talpa masiva

Botinele si ghetele nu vor iesi niciodata din tendinte, dar noile modele de ghete cu talpa chunky din acest sezon face ca modelul sa fie mult mai purtabil pentru zapada si gheata. Cu o talpa stil bocanc, noile ghete si botine merg literalmente cu orice din garderoba ta, si sunt si mereu gata sa infrunte trotuarele acoperite cu gheata. Dublandu-se ca o pereche de ghete ideale de zapada, orice model cu talpa masiva e suficient de cool pentru a fi purtat sezonul asta, indiferent de tinuta!

Ghetele cu sireturi

Ghetele stil 'combat' se intorc din nou in tendinte pentru sezonul de iarna. De la modele cu design ridicat la nivelul genunchiului pana la clasicul Doc Martens, cizmele cu sireturi inspirate din anii '90 vin in toate formele si stilurile în acest sezon. Indiferent daca este purtat cu o rochie feminina in contrast sau cu blugi albastri, bocancii iti compun un stil fara efort si sunt si suficient de rezistenti pentru vremea umeda sau urmele zapezilor de iarna.

Cizmele stil calarie

Orasul inghetat si acoperit cu zapada nu iti ofera multe optiuni atunci cand vine vorba de incaltaminte - ai nevoie de ceva practic, impermeabil si calduros. Alege unul din noile modele de cizme in tendinte, pe care orice fashionista se declara mandra sa le poarte, cizme de dama usor de integrat in tinute urbane stylish si potrivite pentru apres ski.

O pereche de cizme de calarie adauga doza de indrazneala in tinutele tale de zi cu zi, in special atunci cand te protejezi de frig cu minim trei straturi claduroase. Are forta sa scoata din anonimat o tinuta, asa ca alege cu grija din optiunile pe care le vei avea iarna asta si poarta-le cu incredere!

Pantofi sport

