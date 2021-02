Ghid să alegi o mașină de spălat potrivită: încărcare frontală sau superioară?

Cercetatorii de la Laboratoarele Vita, din Helsinki, au descoperit o noua mutatie COVID-19, pe care au numit-o "Fin-796H". Este vorba despre o combinatie intre tulpinile aparute in Marea Britanie si Africa de Sud, care are o structura genetica diferita.

Ioan Niculae, omul de afaceri condamnat la 5 ani de inchisoare intr-un dosar de coruptie, a ajuns vineri, 19 februarie, in Romania, si a fost arestat pe Aeroportul Otopeni. Niculae a fost dat in urmarire generala joi, 18 februarie, dupa ce politistii nu l-au gasit la domiciliu pentru a-l duce la penitenciar.

Sediul din Bucuresti al Partidului Neamul Romanesc, fosta formatiune politica a avocatei Diana Sosoaca a fost spart in dimineata zilei de vineri, 19 februarie. A fost furat un memory-stick cu informatii de interes pentru organizatie.

Un roman, sofer de taxi in Marea Britanie, a fost ucis in seara zilei de miercuri, 17 februarie, in fata unei scoli din Tottenham Hale, suburbie a Londrei.