Gina - singura girafa din gradinile zoologice din Romania a murit inecata

Gina, singura girafa care exista in gradinile zoologice din Romania, la Zoo Targu Mures, a murit dupa ce s-a inecat cu propriul continut gastro-stomacal, potrivit rezultatului autopsiei.

"Din pacate, in data de 10 februarie, dimineata, cand am venit la serviciu, girafa era cazuta si era decedata. In urma analizelor s-a constatat ca datorita regurgitarii cu continut gastric stomacal (datorita vomei, pe intelesul tuturor) s-a inecat, a ajuns in caile respiratorii, in plamani, aceasta a fost cauza decesului. Din pacate, se intampla si la oameni si s-a intamplat si la girafa. Este mare pacat, era singura girafa. Tragedia este destul de mare, era singurul animal din aceasta specie din tara noastra. Acum trebuie sa facem toate demersurile si sa ne preocupam sa completam colectia cu aceasta specie mult indragita de noi si de vizitatori. Nu poti sa gasesti vinovat pentru acest deces, animalul a fost ingrijit foarte bine", a declarat presei, joi, directorul Gradinii Zoologice din Targu Mures, Horatiu Gorea. Girafa a fost adusa la Targu Mures in anul 2015, de la Gradina Zoologica din Roma.