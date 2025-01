Globurile de Aur 2025. Actorul român Sebastian Stan a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-o categorie majoră

Actorul de origine română Sebastian Stan a câștigat la Globurile de Aur 2025 premiul pentru cel mai bun actor într-un film musical sau comedie pentru „A Different Man", un film despre un bărbat desfigurat.

„Ignoranța și disconfortul nostru în legătură cu dizabilitatea și desfigurarea trebuie să înceteze acum", a spus Sebastian Stan după ce a primit premiul.

„Trebuie să le normalizăm și să continuăm să ne expunem la ele și noi și copiii noștri", a adăugat actorul român.

Eward, personajul lui Sebastian Stan, suferă de neurofibromatoza, o tulburare genetică ce afectează creșterea celulelor sistemului nervos, în timp ce chipul său este schimbat major. Sătul ca oamenii să își bată joc de înfățișare sa, se hotărăște să apeleze la chirurgia plastică reconstructivă.

Ulterior, devine obsedat de Oswald, interpretat de Adam Pearson, un tânăr care suferă de aceeași afecțiune ca el. Oswald îl joacă într-o piesă de teatru despre viața lui de dinaintea intervenției chirurgicale.

Adam Pearson suferă în viața reală de neurofibromatoză, care i-a făcut ca fața să fie acoperită de tumori.

Pentru scenele în care Sebastian Stan îl joacă pe Edward înainte de operația estetică, Mike Marino, un make-up artist nominalizat la Premiile Oscar, a apelat la multe straturi de machiaj și proteze, făcându-l pe actorul cu origini românești de nerecunoscut în rol.

Actorul român Sebastian Stan a fost nominalizat la două categorii distincte pentru cel mai bun actor la Gala Globurilor de Aur ce a avut loc duminică noaptea.

„Stan se află într-o poziție unică, cu două nominalizări. Rolul său dramatic din The Apprentice are mulți admiratori, dar nominalizarea sa ca actor principal într-o comedie pentru A Different Man este cea care ar putea, în mod surprinzător, să-i crească șansele la Oscar pentru interpretarea lui Donald Trump în celălalt film. Deși aceste proiecte nu au legătură între ele, o victorie în categoria comedie ar transmite un semnal puternic în rândul industriei și al votanților, evidențiind versatilitatea lui Stan", a scris recent revista Variety.

Anul trecut, Sebastian Stan a câştigat și Ursul de Argint pentru interpretare, rol principal, tot pentru filmul „A Different Man". Sebastian Stan spunea atunci că acest premiu este foarte important pentru el: „Pentru un băieţel din România, acest lucru înseamnă foarte mult, aşa că vă mulţumesc".

În thrillerul psihologic „A Different Man" Sebastian Stan îl interpretează pe Edward, un bărbat cu o boală genetică rară.

Cel mai cunoscut actor român de la Hollywood și-a schimbat radical înfățișarea grație unui make-up artist cunoscut și pentru alte transformări de pe marele ecran.

Sebastian Stan a făcut și un experiment social în timpul filmărilor când purta machiajul făcut de Mike Marino, potrivit Entertainment Weekly.

El s-a plimbat pe străzile din New York. „Mergem pe Broadway. Era o stradă aglomerată. Eram îngrozit, dar tot mergeam pentru a bea o cafea sau să stau", a mărturisit Sebastian Stan.

Care au fost nominalizările la Globul de Aur pentru cel mai bun film musical/comedie:

Jesse Eisenberg (A Real Pain);

Hugh Grant (Heretic);

Gabriel LaBelle (Saturday Night);

Jesse Plemons (Kinds of Kindness);

Glen Powell (Hit Man);

Sebastian Stan (A Different Man).

Stan, care s-a născut la Constanța în 1982 și a emigrat în SUA alături de mama sa după divorțul părinților, a devenit un nume cunoscut la Hollywood grație interpretării rolului lui Bucky Barnes (Winter Soldier) în filmele din Universul Cinematografic Marvel.

În 2022 el a jucat rolul lui Tommy Lee, fostul toboșar al trupei Rock Motley Crue, în Pam & Tommy, o mini-serie originală a Hulu despre căsnicia zbuciumată a acestuia cu fostul fotomodel și vedetă din Baywatch, Pamela Anderson.

Acest rol i-a adus nominalizări la Premiile Emmy, Premiile Criticilor American de Film și Globurile de Aur.