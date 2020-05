Haos total la testarea bucurestenilor pentru COVID-19: 6 sectoare, 6 raspunsuri diferite la insistentele Gabrielei Firea

Chiar daca Primaria Capitalei anunta deja de 3 saptamani ca - impreuna cu primariile de sector - a pregatit 20.000 de teste pentru COVID-19 si ca e gata sa dea startul unei testari in masa a populatiei Bucurestiului, se pare ca lucrurile nu stau chiar asa. Unele primarii au ales sa nu cumpere testele. Si oricum locurile in care s-ar putea testa inca nu s-au stabilit.

Inca de la finele lunii aprilie, Gabriela Firea anunta ca PMB si primarii de sector au deja disponibile 20.000 de teste de COVID-19, care sa permita o testare in masa a populatiei. Jumatate dintre aceste teste urmau sa se faca in sectoare, pe esantioane selectate de Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Peste putin timp, insa, liderul consilierilor generali PNL, Stelian Bujduveanu, a acuzat-o public pe Firea ca minte si a sustinut ca, de fapt, zecile de mii de teste promise nu s-au cumparat inca.

Primaria Sectorului 1 a anuntat ca a cumparat - prin intermediul Centrului Multifunctional Caraiman - 1.150 de teste rapide pentru depistarea COVID-19. Pretul: 42,5 lei per test.

"Toate testele au fost folosite deja pentru angajatii Complexului Multifunctional Caraiman si pentru pacientii aflati in ingrijire la domiciliu la care se merge cu ambulanta centrului (....) Momentan, Complexul Multifunctional Caraiman nu va mai achizitiona teste noi", se arata in raspunsul formulat de Primaria Sectorului 1, la solicitarea Ziare.com.

In aceste conditii, n-am reusit sa intelegem cum anume va sprijini Primaria Sectorului 1 campania de screening. Poate prin alocarea unor sume pentru cumpararea de teste? Ramane sa aflam.

Primaria Sectorului 2 nu a raspuns la solicitarea scrisa. In Sicap se poate vedea, insa, ca aceasta primarie a cumparat 2.000 de teste, pe data de 10 aprilie, prin proceduri de cumparare directa atribuite la diferenta de 1 minut. 1.000 sunt teste rapide, iar 1.000 sunt serologice. Potrivit Sicap, 1.000 dintre teste s-au cumparat cu 5,2 lei. Iar alte la 1.000 de teste s-au cumparat cu 8,5 lei.

Primaria Sectorului 3 "Participam si noi la aceasta campanie, dar fara entuziasm. Mi se pare ca am cumparat si testele. Prea multe detalii nu va pot da, nu e un proiect de suflet al meu. Daca e util screeningul? Am citit multisor in aceasta perioada despre virusuri, in general si despre SARS-CoV-2, in special. Am vrut sa vad ce spun specialistii. Cred ca aceasta campanie de screening ar putea fi utila. Depinde cum vom proceda.", a declarat primarul Robert Negoita.

Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a precizat pentru Ziare.com ca "orice demers menit sa contribuie la sanatatea populatiei este binevenit".

De fapt, potrivit primarului Daniel Baluta "Primaria Sectorului 4 si-a oferit disponibiltatea de a oferi finantare organizatorilor acestei campanii. Colegii mei (salariati ai primariei - n.red.) au considerat ca e mai bine asa. Asa cum am ajutat spitalul Bagdasar cu niste sume de bani, aceeasi disponibilitate avem sa ajutam si organizatorii acestei campanii cu sume de bani".

Cu alte cuvinte, ceea ce a facut Primaria Sectorului 4 a fost sa prevada in fondul de urgenta sume de bani pe care organizatorii campaniei anuntata de PMB sa le poata folosi pentru cumpararea de teste.

Primaria Sectorului 5 a cumparat 1.000 de teste rapide pentru depistarea COVID-19 cu 5,2 lei bucata, pe data de 14 aprilie. In plus, s-au cumparat si alte materiale necesare testarii.

Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a declarat ca institutia pe care o conduce a cumparat deja in jur de 4.000 de teste pentru COVID-19. Jumatate sunt ale primariei, pentru uz propriu. Unele sunt inca in stoc. Altele au fost folosite pentru testarea unor salariati. Iar parte s-au donat la spitalele din sector.

"Pentru proiectul de screening sunt destinate 2.000 de teste. Pentru ca acest proiect prevedea atat utilizarea de teste rapide, cat si utilizarea de teste serologice. Acest proiect e necesar, din cauza ca n-am iesit inca din starea de pericol. Spre exemplu, in Sectorul 6, numarul celor aflati in autoizolare a crescut cu 2 persoane."

Reamintim ca, potrivit Gabrielei Firea, aceasta campanie de screening n-a debutat inca in principal din cauza "invidiei" altor oameni politici. Concret, din cauza ca autoritatile sanitare (adica Ministerul Sanatatii, prin Directia de Sanatate Publica Bucuresti) n-a avizat organizarea testarilor in cabinete medicale scolare, asa cum a propus Primaria Capitalei.