Harta locațiilor: Rusia a mobilizat 150.000 de militari. în România, NATO a dislocat doar 3.300 de militari

În contextul în care Rusia a mobilizat peste 150.000 de militari la granițele Ucrainei, NATO mobilizează forțele în țările partenere de pe Flancul Estic și în Lituania, Letonia sau Estonia. În ceea ce privește România, după o nouă creștere, vom avea 3.300 de militari sub stindardul NATO.

Iată cum sunt alocate trupele, în bazele NATO din România. In urma cresterii posturii agresive a Rusiei in jurul Ucrainei, in bazinul Marii Negre si la frontierele NATO, aliatii au decis sporirea masurilor de aparare. Desi Rusia are peste 150.000 militari masati in jurul Ucrainei, NATO are mult mai putine forte pe Flancul de Est. Dar numarul acestora creste in Polonia, Romania, Lituania, Letonia, Estonia.

In Romania, este in decurs de asezare un dispozitiv de 1900 de militari americani. 1000 de militari din Regimentul 2 Cavalerie sunt ultimii veniti la Mihail Kogalniceanu. Ceilalti 900 erau deja prezenti in bazele de la Deveselu, Campia Turzii, Mihail Kogalniceanu si in diverse structuri NATO de pe teritoriul Romaniei. Alti circa 400 de militari NATO se afla in diverse baze si unitati. Cei mai vizibili sunt militarii italieni si germani, care executa cu aeronavele lor militare serviciul de Politie Aeriana pentru Romania de la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu, prin rotatie cu alte tari aliate. Daca Grupul de Lupta NATO se va constitui pana la inceputul verii, pe teritoriul Romaniei vor exista aproximativ 3300 militari aliati veniti in misiune pentru apararea Romaniei si Flancului Estic.