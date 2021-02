Medicul chirurg Lucian Duță atrage atenția asupra unui fapt cu posibile consecințe extrem de neplăcute legate de vaccinarea anti-Covid. Mai precis, spune Duță, cei care se vaccinează anti-Covid trebuie să aibă garanția că nu sunt deja infectați, caz în care organismul ar putea fi supus unei veritabile furtuni imunologice cu consecințe greu de anticipat.

"Medicină versus Propagandă

Orice medic căruia îi pasă câtuși de puțin, îi va comunica pacientului doritor de vaccin următoarele chestiuni de bun simț:

1. Vaccinul de azi nu este vaccin, în sensul acceptat până acum un an. Pur și simplu s-a modificat definiția corespunzătoare, iar ceea ce primim azi se numește vaccin. Este doar un truc inventat pentru a se acoperi noțiunea de terapie genică.

2. Este aproape sigur că această nouă terapie vă asigură imunitatea temporară față de o anumită versiune a virusului (adică nu știm dacă este eficient față de tulpini noi gen britanică sau sud-africană).

3. Știm cu aproximație efectele adverse pe termen scurt, dar nu și pe termen lung. Nu știm cu precizie dacă acest vaccin îți va provoca o boală oncologică peste câțiva ani.

4. Este posibil ca vaccinarea în masă să fie un fiasco. Acest lucru se poate întâmpla în mod real dacă nu reușim să vaccinăm un număr semnificativ de oameni într-un interval scurt.

5. Chiar dacă nu te vaccinezi, există scheme terapeutice foarte eficiente care, dacă se aplică la timp, vei traversa relativ ușor episodul de boală.

6. Este de evitat fenomenul de hiperstimulare imunologică adică de biciuire, de supraturare a sistemului imunitar, pentru că poate avea efecte imprevizibile. Cu alte cuvinte este de la sine înțeles că ar trebui măsurat nivelulul de anticorpi specifici înainte de vaccinare! Ce rost are să vaccinezi un pacient care deja are anticorpi în urma procesului natural de imunizare știut sau nu?!

7. S-a observat că există pacienți care dezvoltă boala după prima doză de vaccin. Rezultă două ipoteze: ori pacientul era infectat în momentul vaccinării, ori s-a infectat ulterior administrării primei doze. Ceea ce ne duce logic la gândul că anterior administrării primei doze ar fi necesar un test PCR. Dacă testul este pozitiv, este de bun simț că NU ar trebui să facem vaccin - pentru că s-ar produce efectul de hiperstimulare imunologică arătat la pct-ul 6, iar organismul ar fi supus la doi factori de stress: virusul propriu-zis dar și vaccinul!

8. Imunitatea oferită după prima doză de vaccin este relativ modestă, ceea ce face necesară administrarea unei doze de rapel. S-a observat că unii pacienți dezvoltă boala chiar și după a doua doză. Este consecința faptului că pacientul se infectează între cele două momente ale administrării vaccinului. Ceea ce înseamnă că înainte de a doua doză de vaccin, pacientul ar trebui să beneficieze din nou de un test PCR, pentru a evita fenomenul de hiperstimulare. Dacă testul PCR este pozitiv, înainte de administrarea rapelului, ce rost are să-i dai pacientului a doua doză de vaccin?! Pentru că este evident că se va produce o furtună imunologică cu consecințe greu de anticipat.

PS: Medicina este o meserie făcută de oameni care încearcă să facă ceva concret pentru alți oameni loviți de suferința bolii" scrie chirurgul pe Facebook.