"Hoțul strigă Hoții". Acuzată de plagiat, Emilia Șercan vrea ca teza sa de licență să fie STRICT SECRETĂ!

Una din multele solicitari pe care Emilia Sercan le-a formulat catre conducerea universitatii Lucian Blaga din Sibiu, in care cere RESPINGEREA oricarei cereri de consultare a tezei sale de diploma, in lipsa acordului expres al subsemnatei.

"Situatia litigiilor formulate de doamna Sercan impotriva universitatii Lucian Blaga din Sibiu; sunt 7! Doamna Emilia Sercan cere, si o sa vedeti in documentele ce urmeaza, sa i se comunice daca exista cereri de accesare a lucrarii sale de licenta, lista cu numele de persoane care au depus cerere pentru a avea acces la lucrarea sa de licenta si Cine a avut acces totusi la distinsa sa teza!", a scris pe Facebook jurnalista Denise Rifai.

"Emilia Sercan, absolventa a universitatii Lucian Blaga din Sibiu, specializarea Jurnalism, forma de invatamant - LA DISTANTA! In sesiunea iunie 2003 a sustinut lucrarea de licenta cu titlul " Reglementari nationale si internationale cu privire la libertatea de exprimare", sub indrumarea profesorului Alexandru Grad. Din momentul in care in presa locala si nationala s-au vehiculat suspiciuni de plagiat in ce priveste lucrarea de licenta elaborata si sustinuta de doamna Sercan, aceasta a pornit o campanie agresiva impotriva universitatii, amenintand cu procese penale si civile persoanele din universitate si "bombardand" universitatea Lucian Blaga din Sibiu cu numeroase adrese si cerinte care nu au nicio legatura cu suspiciunile de plagiat vehiculate in presa. In fapt, reclamanta este cea care trebuie sa demontreze ca lucrarea de licenta pe care a prezentat-o in fata comisiei in 2003 este originala si nu comporta suspiciuni de plagiarism, aspect ce nu are nicio legatura cu obiectul prezentei cauze [...]. "Transparenta! Etica! Si mai ales Cadere si Pregatire Temeinica intru examinarea atator teze de doctorat! Îmi place, zau! A cam inceput bine doamna Sercan cariera de cercetator de "doctorate"! Stiti vorba aia "hotul striga hotii"?! Se cam potriveste! MAAAAARS CU IPOCRIZIA SI IMPOSTURA !, scrie Rifai într-o altă postare.