Horoscop 10 mai 2019. Berbec

E veselie multa in jurul tau si nu vrei sa te gandesti la nimic trist astazi. Prietenii sunt pe primul loc, incat ai putea sa o tii tot intr-o petrecere alaturi de ei. Esti o companie foarte placuta pe care multa lume o cauta azi, pentru ca ai o vorba buna pentru oricine, o gluma bine plasata in orice imprejurare iar cadourile, muzica si voia buna nu lipsesc nici ele din program.

Horoscop 10 mai 2019. Taur

Horoscop 10 mai 2019. Esti mai puternic decat crezi, deci nu te mai plange intruna ca nu stii, nu poti, nu ai, nu esti pregatit. Detii toate resursele necesare in interiorul tau. Asculta ce-ti transmite intuitia, pentru ca ea te trimite in directia cea mai potrivita. Nu te mai judeca singur atat de aspru, lasa auto-critica deoparte, nu-ti mai pune in lumina doar defectele si limitele, ci ai mai multa incredere in ceea ce esti.

Horoscop 10 mai 2019. Gemeni

Este o zi amuzanta in care ai chef de distractie si nu prea iei nimic in serios. Te cuprinde spiritul primavaratec si te comporti ca un copil pus pe sotii la orice. E nevoie si de astfel de atitudini vesele, pentru ca nu are rost sa te impovarezi cu probleme si griji, fiindca orice piedica ar putea fi depasita mult mai usor daca o privesti cu zambetul pe buze si cu un dram de umor.

Horoscop 10 mai 2019. Rac

Inainte de a spune daca un drum este bun sau rau, incearca sa te calmezi si sa faci pace cu tine insuti. Daca esti tulburat, nervos, deceptionat, e clar ca vei privi totul intr-o nota pesimista, or linistea interioara recapatata te va ajuta sa privesti lucrurile corect, exact asa cum sunt ele. Deschide bine ochii si priveste situatia cu realism, pentru ca a te impovara cu ganduri negre, frici si stari negative nu te ajuta sa restabilesti armonia in problema de fata.

Horoscop 10 mai 2019. Leu

Rutina acestei zile te transforma intr-un mic robotel coplesit de problemele cotidiene. Nu-ti vezi capul de treburi marunte, dar de care nu poti scapa deocamdata. S-au adunat prea multe si trebuia, odata si-odata sa te ocupi si de ele, altfel s-ar fi creat un maldar de sarcini care la un moment dat ar fi devenit o povara.

Horoscop 10 mai 2019. Fecioara

Chiar daca, pe moment, nu esti de acord cu eticheta pe care cineva ti-o arunca pe umeri, ai rabdare! Iti vei demonstra nevinovatia adunand probe in favoarea ta. Acum, pe loc, e greu sa arati ca adevarul e la tine, pentru ca unii sunt foarte vehementi in judecati si critici si fac declaratii nefondate, dar tu esti de parere ca se va face lumina intr-o zi si esti dispus sa astepti rabdator momentul acela. Vei jubila cand iti vei vedea criticii cu coada intre picioare batand in retragere, dar nu te astepta totusi sa-ti ceara si scuze pentru modul incorect in care te-au tratat sau te-au catalogat.

Horoscop 10 mai 2019. Balanta

In sfarsit ai si tu parte de o zi banala, in sensul bun al cuvantului, in care nu se intampla nimic iesit din comun, dar iti place grozav aceasta atmosfera tihnita. Asa te poti ocupa de o multime de fleacuri acumulate pe o lunga lista de sarcini pe care ai tot amanat-o. A venit vremea sa le iei pe toate la rand si, desi sunt neinsemnate ca importanta, te vei simti foarte bine ca le-ai sters de pe lista una cate una.

Horoscop 10 mai 2019. Scorpion

E nevoie de o contributie solida pentru a duce la indeplinire un mare scop, de aceea trebuie sa gasesti o cale de a-i convinge si pe altii care au ceva de oferit sa ti se alature. Daca isi unesc mai multi fortele in acelasi sens, rezultatele ar fi dintre cele mai bune. E o mandrie si un motiv de imensa satisfactie sa descoperi cat de multi oameni deosebiti vin alaturi de tine, umar la umar, pe cine te poti baza la nevoie, pentru ca roadele bune ale acestei actiuni incep sa se intrevada.

Horoscop 10 mai 2019. Sagetator

Ceri mult de la cei din jur, ai ridicat foarte sus stacheta, dar nici ca vrei sa scazi cumva pretentiile. Esti constient ca numai asa, cerand totul de la ei, ii vei motiva sa se apuce serios de treaba si sa-si demonstreze potentialul. Daca te-ai multumi cu putin, si rezultatele ar fi modeste, tocmai de aceea ceri si de la propria persoana mult si astfel, prin exemplu personal, ii vei ambitiona si pe ceilalti.

Horoscop 10 mai 2019. Capricorn

Iti schimbi starea psihica de la o clipa la alta fara sa-ti dai seama, pentru ca esti mai capricios si nu reusesti sa-ti mentii tonusul prea mult timp. Orice veste care apare, chiar si banala, are efecte fulgeratoare asupra ta si, daca acum zambesti si te simti bine, in clipa urmatoare deja ai alunecat in apatie. Ai nevoie de cineva care sa iti ridice moralul cumva, dar nu atragi alaturi de tine decat alte si alte surse de enervare si tristete.

Horoscop 10 mai 2019. Varsator

Iti gasesti armonia si bucuria impartasind altora aceasta stare de bine care te cuprinde. Inconjoara-te de oameni care simt la fel ca tine, care sunt pe aceeasi lungime de unda, deci lasa feelingul tau special sa te duca exact spre oamenii potriviti acestei stari. Fugi de cei agresivi sau invidiosi, care pot privi ciudat starea ta de bine, deci asculta-ti inima inainte de a te apropia de ceilalti.

Horoscop 10 mai 2019. Pesti

Sarbatoreste aventura in care ai pornit, bucura-te de fiecare nou episod din filmul de actiune in care esti chiar protagonist, Nu esti spectator la ce se petrece, ci chiar tu esti implicat in aceasta poveste si astepti, cu un copil curios, sa descoperi pe parcurs. Abia astepti sa vezi ce urmeaza, ce se va intampla maine, spre ce te indrepti, iar aceasta curiozitate te ajuta sa mentii ritmul alert, tonusul pozitiv si dorinta vie de a merge mai departe.