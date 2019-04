Horoscop 11 aprilie 2019. Fecioarele se afla intr-un punct mort, iar capricornii nu au bani suficienti

Horoscopul zilei de joi, 11 aprilie 2019. Previziunile astrale complete pentru fiecare zodie in parte.

Horoscop 11 aprilie 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Esti intr-o faza creativa in care poti lasa imaginatia sa zboare incotro vrea iar aceasta totala libertate de gandire este benefica pentru a descoperi o multime de idei noi si bune. Nu accepta sa-ti spuna altii ce sa faci, nici nu urma orbeste ordinele altora, pentru ca tu personal ai mai multe resurse pentru a-ti croi singur drumul catre ceea ce vrei sa obtii. Cu cat ai mai multa libertate de miscare si de creatie, cu atat rezultatele vor fi mai grozave, deci permite-ti sa visezi in voie cu ochii deschisi ca sa construiesti totul exact asa cum iti place. Va iesi perfect doar prin propria ta fantezie!

Horoscop 11 aprilie 2019 Taur (21 aprilie - 21 mai)

Daca ti-ai putea permite azi o zi complet libera, ca de vacanta, profita de ocazie, pentru ca ar avea efecte fantastice asupra psihicului tau. Ai nevoie de aer proaspat si de liniste, cele doua ingrediente magice care te vor remonta ca prin farmec. Intr-o astfel de stare iti regasesti calmul, buna dispozitie, luciditatea, pentru ca nu apare nimic care sa-ti distraga atentia si sa te irite. Chiar si cele cateva minute pe care le faci pe drum de la serviciu pana acasa, foloseste-le pentru linistea ta. Lasa masina acasa si mergi pe jos, in tacere, doar tu cu gandurile tale, trage aer in piept si limpezeste-ti mintea dupa toata galagia de peste zi. Te intorci acasa proaspat!

Horoscop 11 aprilie 2019 Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Spui da unei propuneri fara sa te gandesti foarte mult la ce poti face tu in aceasta colaborare, dar te implici trup si suflet cu un optimism debordant, convins ca, orice ar fi, te vei descurca de minune. Daca ai incepe sa stai si sa analizezi daca esti potrivit acestui rol, daca ai timpul sau resursele necesare, probabil ai bate rapid in retragere, dar pentru ca ai acceptat atat de repede, fara astfel de analize in detaliu, trebuie sa mergi mai departe cu curaj! Uneori e mai bine sa te lasi dus de instinct, de hazard, de sclipirea de moment, decat sa sapi dupa prea multe detalii. Ai spus da, mergi mai departe cu optimism!

Horoscop 11 aprilie 2019 Rac (22 iunie - 22 iulie)

Chiar daca nu cunosti situatia de fata in cele mai mici amanunte, nu te crampona de aceste fleacuri, ci continua ce ai inceput. Apar suficiente semne pe parcurs care sa-ti garanteze faptul ca esti pe calea cea buna, deci nu trebuie sa cunosti chiar toate aspectele dinainte de a porni. Ele mai apar si dupa aceea, ba se mai si schimba deseori, ca atare cel mai bine e sa te lasi dus spre tinta finala de acest val care ba urca, ba coboara, ba mai da si inapoi. Intuitia ii transmite ca e bine ce faci, deci abandoneaza-te cu incredere totala in sensul in care esti dus ca o barca pe valuri.

Horoscop 11 aprilie 2019 Leu (23 iulie - 22 august)

O veste proasta iti strica toata ziua si nu mai gasesti in tine forta sau motivatia de a duce mai departe un plan care deja scartaie. Ai impresia ca ti s-au inecat toate corabiile, ca nu se mai poate face nimic si fiecare nou element negativ care apare te intristeaza din ce in ce mai mult pana ajungi in fata renuntarii. Din pacate, nu toate merg perfect, ci privesti cu ochii tai cum se duce de rapa un proiect de la care aveai mari sperante, dar trebuie sa-l abandonezi, pentru ca nu mai ai incredere in el. O schimbare majora de directie te ia prin surprindere si, pe moment, nu stii de ce sa te agati.

Horoscop 11 aprilie 2019 Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Daca te simti blocat intr-un punct mort, nu te complace in situatia respectiva, pentru ca nu te reprezinta. Tu esti un luptator, un om dornic de actiune, nicidecum un comod care asteapta sa se rezolve problema de la sine. Ia taurul de coarne, implica-te, lupta-te pentru ceea ce vrei sa obtii si mai ales pentru a iesi din acest impas. Tu ai planuri mari inainte, ai ganduri marete, or incetinirea ritmului nu iti este pe plac, de aceea trebuie sa faci ceva ca sa repornesti toata masinaria. Poate acum sta, dar dupa ce vei umple din nou rezervorul cu benzina, vei incepe totul in tromba, cu alt chef!

Horoscop 11 aprilie 2019 Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Nu trebuie sa fii atat de rigid si sa incerci sa controlezi totul in detaliu, ci mai lasa lucrurile sa evolueze si in voia lor sau dupa cum spune hazardul. Vei vedea ca un dram de libertate de miscare poate avea efecte mult mai bune spre ceea ce ti-ai propus, ca atare nu insista sa stii totul, sa cunosti totul dinainte, sa urmezi numai cai foarte stricte si regulamente severe. Esti implicat intr-o situatie in care nu neaparat regulile dure duc acolo unde speri, ci mai degraba o atitudine optimista, nepasatoare, de genul fie ce-o fi. Zambeste, glumeste si bucura-te de drumul care duce unde vrea el, nu unde vrei tu.

Horoscop 11 aprilie 2019 Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Daca seful iti da ordine, le respecti, altfel va apela la autoritatea sa pentru a te mustra, ceea ce nu-ti convine. Muncesti mult doar ca sa-l multumesti, dar desi faci tot ce-ti sta in putinta, tot vei primi din partea sa unele reprosuri. Asa sunt sefii, greu de multumit, dar tu iti asumi responsabilitatile cu seriozitate, poate-poate vei vedea pe fata sa un zambet de apreciere. Nu te astepta la minuni, pentru ca atunci cand iti indeplinesti misiunea cu succes, practic lasi loc pentru o alta misiune si mai dificila, tocmai pentru ca vede ca poti!

Horoscop 11 aprilie 2019 Sagetator (22 noiembrie - 20 decembrie)

Nu poti colabora eficient cu persoanele bosumflate si reticente la orice propunere, ca atare primul pas e sa-ti alegi cu mai multa grija tovarasii de echipa. Ai ghinionul de a atrage alaturi de tine oameni pesimisti din fire care spun nu la orice si nu vei avea parte de prea multe rezultate alaturi de ei. Mai degraba te descurci singur decat cu asemenea companie! Daca insa reusesti sa aduci aproape un grup cu interese similare si cu aceeasi motivatie spre succes, lucrurile vor evolua ca la carte.

Horoscop 11 aprilie 2019 Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Banii pe care ii primesti ori nu sunt de ajuns pentru a-ti satisface o dorinta, ori nu sunt la nivelul meritat, desi ar trebui sa te ridici pentru drepturile tale. Toleranta are si ea o limita, deci nu poti trece cu vederea ca esti platit prea putin sau ca eforturile tale nu sunt apreciate la justa valoare. Evident, fiecare simte ca merita mai mult, dar uneori trebuie sa-ti ajustezi pretentiile si in funcie de ce iti poate oferi cel cate te plateste. Multi vor aminti de criza atunci cand vine vorba sa semneze cecul!

Horoscop 11 aprilie 2019 Varsator (20 ianuarie - 18 februarie)

Privesti cu admiratie spre o persoana a carei superioritate o recunosti fara putinta de tagada. E mai bun decat tine, asta e clar, si daca ai sansa de a-i atrage atentia cu ceva, te poti numi norocos. Poate deveni un idol pentru tine, un exemplu de urmat deoarece a ajuns la varf prin studiu, prin munca si vointa. Ii apreciezi valoarea, ii respecti renumele si iti propui sa-i calci pe urme. Ti-ai gasit mentorul, ca atare stai in preajma sa, atat cat iti permite, si incearca sa furi din zbor orice informatie, orice lectie si orice invatatura pe care o va impartasi.

Horoscop 11 aprilie 2019 Pesti (19 februarie - 20 martie)

Parca ar fi doua personalitati in interiorul tau care se lupta pentru suprematie. Esti la mijloc si nu stii pe care s-o asculti, pe care s-o lasi sa se manifeste liber si pe care s-o tii in frau, pentru ca nu ai vrea ca lumea sa descopere la tine trasaturi de caracter care nu te onoreaza. Daca nu esti atent la propriul comportament, ai putea scoate la iveala ori slabiciuni de care ti-e jena, ori o agresivitate ce se poate transforma in rautate, daca nu o tii sub control. Lumea se intreaba uimita care esti tu cu adevarat?