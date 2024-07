Hunter Biden a fost surprins gol de o cameră de supraveghere în timp ce "agresa și târa" o tânără în camera sa de hotel

Hunter Biden pare să agreseze și să târască o tânără într-o cameră de hotel într-o înregistrare difuzată de camera de securitate a hotelului, care a devenit virală pe rețelele sociale.

Într-un videoclip pe care mulți spectatori îl compară cu celebrul videoclip al lui P. Diddy în care acesta a agresat-o cu cruzime pe fosta sa iubită Cassie, Biden pare să urmărească tânăra îngrozită înainte de a o târî de picioare înapoi în camera sa de hotel.

"Primul fiu", care era dezbrăcat în videoclip, pare să poarte pe partea superioară a spatelui aceleași tatuaje distinctive ale regiunii Finger Lakes din Upstate New York.

Între timp, în timpul procesului federal privind armele lui Hunter Biden, au apărut imagini video cu Hallie Biden aruncând arma "Primului fiu" într-un tomberon.

Cumnata văduvă a lui Hunter Biden a depus mărturie că i-a găsit arma și a aruncat-o de frica dependenței cronice și în creștere a acestuia de cocaină crack, susținând cazul acuzării că fiul lui Joe Biden a încălcat legea care interzice consumatorilor de droguri ilegale să dețină arme de foc.

Hallie Biden le-a povestit juraților despre momentul în care a găsit revolverul în camionul lui, descriind cum l-a pus într-o husă de piele, l-a îndesat într-o pungă de cumpărături și l-a aruncat la gunoi în fața unei piețe din apropierea casei sale.

"M-am panicat și am vrut să scap de ele", a mărturisit ea despre găsirea armei și a muniției în consola vehiculului în octombrie 2018. "Nu am vrut ca el să se rănească și nu am vrut ca copiii mei să le găsească și să se rănească".

Achiziționarea revolverului Colt de către Hunter Biden - și modul frenetic în care Hallie Biden s-a descotorosit de el - sunt esențiale în cazul împotriva acestuia. Procurorii federali spun că fiul președintelui se afla în plină dependență de crack atunci când a cumpărat arma.

Acesta a fost acuzat de trei infracțiuni: minciună la adresa unui traficant de arme cu licență federală, declarație falsă în cerere, spunând că nu consumă droguri și păstrarea ilegală a armei timp de 11 zile.

Hunter Biden, care a pledat nevinovat, a declarat că Departamentul de Justiție cedează presiunilor politice din partea republicanilor și că este vizat pe nedrept.

Între timp, președintele Joe Biden a declarat într-un interviu pentru ABC că va accepta verdictul juriului și a exclus o grațiere pentru fiul său. Hunter Biden este primul copil al unui președinte al Statelor Unite care se confruntă cu un proces penal.

Juriul din Delaware a ascultat în această săptămână mărturii ale unor martori, printre care fosta sa soție și o fostă prietenă, cu privire la consumul prolific de droguri din trecut al bărbatului în vârstă de 54 de ani, pe care acesta l-a recunoscut public.