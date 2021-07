Implanturi dentare - tot ce trebuie sa stiti

Ce este un implant dentar?

Implantul dentar este o solutie pe termen lung pentru inlocuirea dintilor deteriorati ori afectati de carii. Implanturile dentare sunt dinti artificiali pusi pe osul maxilarului pentru a va ajuta sa mestecati normal. Acesti dinti artificiali pot sustine coroanele si protezele dentare deoarece actioneaza similar cu radacinile naturale ale dintilor dumneavoastra. Implanturile dentare sunt ideale intrucat ele va pot reda increderea pierduta datorita dintilor deteriorati ori care lipsesc.

Implantul dentar foloseste bontul (despre care vom vorbi in cele de mai jos) care este fixat in osul maxilarului. Bontul actioneaza ca si radacina dintelui fixand implantul in osul maxilarului. Apoi bontul este acoperit de un dinte artificial sau coroana pentru a oferi aspectul unui dinte natural.

Beneficiile implanturilor si alternative

Primele doua si cele mai mari beneficii ale implanturilor sunt faptul ca ele va redau increderea si faptul ca va ajuta sa mestecati si sa mancati din nou confortabil. Implanturile dentare nu sunt singura modalitate de a inlocui dintii lipsa, puteti deasemenea, sa alegeti o coroana sau proteza partiala, mai ales daca o parte din dinti poate fi recuperata.

Implanturile sunt deasemenea, o excelenta optiune de tratament alternativ fata de protezele dentare, deoarece ele pot rezista chiar si o viata, iar daca sunt detasabile, nu vor provoca disconfort precum protezele - intrucat de-a lungul timpului gura se modifica iar protezele nu se vor putea adapta. Insa implanturile detasabile se pot reproiecta pentru a se potrivi cu forma gurii. Daca nu sunteti sigur cu privire la necesitatea unui implant dentar, puteti discuta cu medicul dentist in cadrul unei consultatii, iar acesta va va prezenta toate optiunile.

Procedura pentru implanturile dentare

Vom detalia in cele de mai jos, despre aspectele la care se pot astepta pacientii in timpul unei consultatii cu privire la procedura unui implant dentar.

1. Evaluarea initiala

Procesul pentru implantul dentar incepe cu o evaluare initiala pentru a intelege ce tratament este necesar. Aceasta poate include efectuarea unor radiografii pentru a evalua starea dintilor dar si modelul dintilor in functie de care dentistul sa creeze implantul potrivit cu dintii dumneavoastra naturali.

Osul maxilarului va fi apoi evaluat pentru a va asigura ca dintii dumneavoastra actuali pot fi inlocuiti cu noile implanturi. Evaluarea acestuia poate dura mai mult, in functie de starea osului maxilarului si de cate implanturi aveti nevoie. In cazuri de o complexitate mai mare, puteti fi directionat catre un chirurg maxilo-facial ori parodontist.

Evaluarea initiala include deasemenea, evidentierea oricaror afectiuni medicale ale pacientilor, care pot afecta procesul de inlocuire a dintilor. De exemplu, in cazul in care suferiti de o afectiune cardiaca ori pulmonara sau luati tratament pentru aceasta, trebuie sa informati medicul inainte de a incepe tratamentul. Acest lucru este necesar pentru ca medicul dentist sa poata prescrie antibioticele potrivite pentru prevenirea infectiei.

Medicul dentist va va descrie intreaga procedura pentru inlocuirea dintilor si va va permite sa puneti orice intrebare inainte de a incepe. Este important deasemenea, ca dupa procedura, sa fiti insotit deoarece nu veti putea conduce masina - datorita efectului anestezicului si al procedurii in sine.

2. Implanturi dentare - procedura explicata

Procedurile pentru implanturile dentare sunt deseori efectuate in etape si va fi nevoie de mai vizite suplimentare la medicul dentist, pentru a va asigura ca osul maxilarului s-a vindecat bine inainte sa efectuati alte lucrari. In mod normal, procedura incepe cu indepartarea dintelui deteriorat, apoi urmand evaluarea osului maxilarului pentru a putea fi siguri ca operatia poate fi efectuata in siguranta. Dupa ce osul maxilarului s-a vindecat, noul implant este introdus in gingie.

Apoi maxilarul va avea nevoie de timp pentru a se vindeca si inainte de introducerea bontului (surubul care va fi introdus in implant). Odata ce bontul a fost introdus, implantul poate fi plasat in gingie.

Procesul poate dura si poate fi nevoie de mai multe vizite in cabinetul medicului dentist in decursul a cateva luni, pentru a va asigura recuperarea completa.

3. Chirurgia implanturilor dentare si altoirea osoasa

In unele cazuri, maxilarul poate sa nu fie suficient de puternic pentru a sustine noul implant. Maxilarul foloseste presiune si forta cand mestecati, iar prin adaugarea implantului, trebuie sa fie destul de puternic pentru ca implantul sa ramana pe loc. Daca dentistul constata ca osul maxilarului e prea slab, poate adauga os suplimentar pentru a se asigura ca acesta poate sustine noul implant. Aceasta procedura se numeste altoire osoasa si implica transferarea unei bucati de os, la baza maxilarului.

In functie de starea osului maxilarului, va fi necesar fie sa asteptati ca acesta sa se vindece, fie ca noul tesut osos sa se adauge odata cu implantul. Dupa ce a fost inserat implantul si procesul de vindecare incepe, medicul va monta o proteza temporara pentru a mentine aspectul dintelui intreg. Acesta este un implant detasabil si este necesar sa fie curatat regulat.

Pe durata procesului de vindecare, osul va incepe sa se adapteze noului implant, aducandu-l in linia normala a gingiei. Procesul este lent si poate dura pana la noua luni pana la recuperarea completa. Acest proces este cunoscut sub denumirea de osteointegrare.

4. Plasarea bontului

Asezarea bontului se intampla dupa ce maxilarul s-a vindecat dupa altoirea oaselor. Bontul este surubul care este inserat in noul implant si care-l ajuta sa se fizeze pe osul maxilarului. Partea aceasta a procedurii este rapida si implica expunerea noului implant prin deschiderea zonei care inconjoara gingia si atasarea bontului. Tesutul gingiei este inchis apoi in jurul bontului. Procesul pentru montarea bontului este relativ rapid si se realizeaza cu un anestezic local si va puteti astepta ca recuperarea sa dureze aproximativ 2 saptamani.

5. Alegerea dintilor artificiali

La intoarcerea la medicul dentist ar fi trebuit sa fie vindecate de la plasarea bontului si va va putea oferi impresiile finale. Acestea vor ajuta la crearea dintilor artificiali ori a coroanelor pentru completarea implantului dentar. Veti avea doua optiuni: un implant detasabil sau o proteza fixa.

Implantul detasabil este preferat de unii dintre pacienti deoarece implantul poate fi usor curatat si indepartat cand este nevoie. Deasemenea, este si o optiune mai rentabila din punct de vedere al costului, pentru multi pacienti. Implanturile fixe, dupa cum se si numesc, sunt fixate pe bont si nu sunt detasabile. Daca doriti inlocuirea mai multor dinti cu coroane fixe, acest lucru este posibil insa va fi foarte costisitor.

6. Dupa operatie

Puteti sa va asteptati la un mic disconfort dupa procedura, si poate chiar dupa fiecare etapa a procedurii. Acest lucru este normal iar durerea se poate atenua prin medicamente fara prescriptie si analgezice.

Regasiti in cele de mai jos, cateva dintre efectele secundare posibile, in urma procedurii implantului dentar:

Umflarea fetei si a gingiilor

Invinetirea maxilarului

Disconfort in jurul zonei operatiei

Mici sangerari (care vor trece in timp)

Chiar daca aceste efecte sunt asteptate si normale, in cazul in care persista ori se inrautatesc, este necesar sa consultati medicul dentist in cel mai scurt timp posibil.

Ingrijirea dupa procedura

Urmarea unei rutine stricte de ingrijire este esentiala pentru a avea rezultate complete in urma implantului dentar. Este absolut esential sa consumati alimente moi in primele etape din perioada de recuperare. Puteti deasemenea, sa aplicati gheata pe zonele care s-au umflat in urma operatiei.

Complicatii care pot aparea si ce ar trebui facut

Implanturi dentare sunt efectuate in fiecare zi de de mii de stomatologi, insa in anumite cazuri, pot exista complicatii.

Cativa dintre factorii majori de avut in vedere in timpul planului de recuperare:

Evitati fumatul - acesta afecteaza grav sanatatea si poate impiedica procesul de vindecare si poate provoca infectii.

Periati dintii cu o periuta de dinti moale si folositi ata dentara de doua ori pe zi.

Mergeti la medicul dentist o data la sase luni, pentru asigurarea unei bune sanatati bucale.

Pastrati dieta sanatoasa si nu consumati bauturi gazoase si aliemente cu zahar.

Punte dentara versus implant dentar - Care este diferenta?

Cea mai importanta diferenta intre puntile dentare si implanturi o reprezinta modul in care sunt realizate. Puntile dentare sunt realizate dintr-un dinte artificial care este fixat intre doua coroane iar coroanele sunt uneori fixate de ambele parti ale dintilor naturali.

Implantul dentar, pe de alta parte, este un dinte artificial fixat deasupra bontului (surub care seamana cu un metal) ce este fixat in maxilar.

Atat puntile dentare cat si implanturile sunt concepute astfel incat sa dea impresia unor dinti naturali.

Sunt dureroase implanturile dentare?

Durerea dupa implantul dentar este normala si poate fi atenuata cu medicamente impotriva durerii. Oricum, in timpul procedurii nu ar trebui sa simtiti durere intrucat veti avea un anestezic local. Daca va confruntati cu anxietate, puteti solicita un sedativ care va va calma in timpul procedurii.

Respingerea implantului dentar - simptome

In cazuri rare, este posibil ca organismul sa respinga implantul si sa fie nevoie ca acesta sa fie urmarit de catre stomatolog pentru a rezolva problema.

Daca experimentati oricare dintre simptomele de mai jos, poate fi un semn ca implantul a fost respins:

Durere mare in locul implantului.

Umflaturi care nu scad nici dupa cateva zile.

Febra sau frisoane.

Daca disconfortul este grav, va recomandam sa contactati medicul dentist, deoarece este posibil sa fi suferit o infectie.

Cat costa un implant dentar?

Pretul pentru un implant dentar poate varia in functie de clinica si de diversitatea implantului.

Intrebari diverse

Exista alternative pentru implanturile dentare?

Da, ati putea avea in vedere oricare din urmatoarele optiuni: pod dentar sau proteza completa ori partiala.

In functie de starea maxilarului si de necesitati, impreuna cu medicul dentist veti alege varianta cea mai potrivita pentru dumneavoastra.

Pot purta aparat dentar dupa un implant?

Este o intrebare foarte frecventa iar raspunsul este da. Insa aparatele dentare nu pot muta implanturile dentare deoarece acestea sunt fixate in osul maxilarului. Pe scurt, aparatele dentare pot misca dintii naturali dar nu si implanturile.

Bontul implantului dentar a cazut - Ce este de facut?

Daca bontul a cazut, cel mai simplu e sa contactati medicul dentist pentru a-l remonta. Desi acest lucru se intampla rar, pot fi situatii cand bontul nu s-a putut integra cu implantul dentar. In acest caz va recomandam sa:

Pastrati tot ce a cazut pentru a-l aduce medicului.

Contactati medicul dentist si stabiliti o intalnire.

Nu consumati alimente pe partea gurii de unde a cazut bontul.

Cel mai important lucru este sa contactati imediat medicul dentist pentru efectuarea unui control.

Dintele adiacent s-a slabit dupa implant, ce fac acum?

Daca simtiti ca dintele alaturat s-a slabit in urma implantului, contactati medicul dentist pentru evaluare si pentru un plan adecvat de tratament.

Poate avea oricine implanturi dentare?

Pacientii care pot avea implanturi dentare trebuie sa fie sanatosi si sa aiba un maxilar destul de puternic pentru a suporta aceasta interventie chirurgicala. In timpul controlului, medicul dentist va va spune daca vi s-ar putea face sau nu, un implant dentar.

Mai am dinti naturali, pot avea si implanturi?

Da, implantul dentar nu ar trebui sa afecteze dintii alaturati si puteti alege chiar mai multe implanturi, daca aveti nevoie.