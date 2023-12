In 2024 o mega furtună solară ar putea distruge tot progresul tehnologic al omenirii. Filmul Leave The World Behind ne arata o astfel de Apocalipsa

In 2024 se anunta cel mai agresiv varf solar al ultimului secol. Ciclul solar este de 11 ani si are cate un minim si un maxim. Initial s-a prognozat maximul solar la inceputul lui 2025, insa expertii de la NASA il anunta mai devreme, la jumatatea lui 2024 si pana la finele anului viitor. E posibil sa asistam la furtuni solare apocaliptice.

In urma cu 100 de ani, tehnologia pe baza de electricitate si electromagnetism nu era atat de evoluata ca astazi. Evident, sateliti, internet, aparatura de maxima precizie etc. Toate ar putea sa fie distruse de furtuni electromagnetice de o amplitudine uriasa, ceea ce ar lasa omenirea fara tot progresul tehnologic actual.

Fenomenul numit „furtună solară" este, în general, inofensiv, deoarece câmpul magnetic al planetei noastre este suficient de puternic pentru a bloca orice unde dăunătoare și pentru a redirecționa particulele electromagnetice către poli, unde formează aurorele.

Totuși, Soarele provoacă și furtuni magnetice atât de intense încât nu pot fi respinse de câmpul magnetic și provoacă daune grave pe suprafața Terrei. Aceste super-furtuni sunt înregistrate, de obicei, o dată într-un secol, iar ultima au avut loc în 1921, ceea ce înseamnă că este doar o chestiune de timp până când ne vom confrunta din nou cu așa ceva.

Subiectul a făcut obiectul unor noi cercetări prezentate în cadrul unei conferințe de presă, iar cercetătorii au emis un avertisment: cu stilul nostru de viață modern bazat pe utilizarea zilnică a tehnologiei, rezultatele acestui eveniment extrem ar putea fi catastrofale.

Dacă în 1859 o furtună solară a distrus rețeaua de telegraf din SUA și Europa, astăzi ar distruge întreaga infrastructură electronică a planetei, precum sateliți, cablurile de internet sau comunicațiile radio. De asemenea, alimentarea cu energie electrica și funcționarea instituțiilor vor fi afectate.

O furtună solară puternică, deși foarte rară, poate arunca lumea în haos și poate menține regiuni ale planetei deconectate de la internet luni întregi. Probabilitatea ca un astfel de fenomen să apară este între 1,6% și 12% pe deceniu. Oamenii de știință cred că daca se va întâmpla, infrastructura noastră nu este pregătită pentru o furtună solara de mare intensitate.

Filmul recent aparut Leave The World Behind ne prezinta o astfel de apocalipsa, chiar daca nu in urma unei furtuni solare, dar pune problema ce s-ar putea intampla prin intreruperea legaturilor cu care ne-am obisnuit la internet si la curentul electric. Un atac al hackerilor scoate din circuit sistemele de control, astfel ca navele oceanice esueaza, avioanele se prabusesc, internetul se intrerupe si apar pene de curent, la fel ca in cazul unei furtuni solare uriase.